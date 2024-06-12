15. kez kan bağışladı, 2 hastaya can oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde 15. kez kan bağışlayan bir kişinin iki hastaya can olduğu anlaşılırken Kızılay şahsa bronz madalya vererek ödüllendirdi.

Kızılay’ın kuruluşunun 156. yıl dönümü nedeniyle Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kan verme etkinliği düzenlendi. “Kan acil değil, sürekli ihtiyaç” sloganı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında 71 ünite kan toplandı.

Bağış sonrası 15. kez kan bağışlayan Mustafa Nizam’a ise bronz madalya verildi. 15. kez kan bağışında bulunan ve mayıs ayındaki bağışla 2 hastaya can veren Nizam, mutlu olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlık görevimi yaptığıma inanıyorum ve sağlıklı olan herkesi kan bağışına davet ediyorum” dedi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kızılay ile birlikte kan kampanyası başlattık. Böyle hayırlı bir işe vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Kanın, kök hücrenin, bağışın öneminin farkında olunmasını dileriz.”





