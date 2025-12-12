15 kişilik faşist grup sokakta üniversiteliye saldırdı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde (DTCF) faşist çeteler dün yine öğrencilere saldırmıştı.

Akşam saatlerinde ise yurduna giden bir üniversiteliye yaklaşık 15 kişilik faşist grup saldırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken faşistlerin saldırı anına dair video kaydını sosyal medyada “Daha yeni başlıyoruz” açıklamasıyla paylaştığı görüldü.

Öğrenciler saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Dün akşam saatlerinde Ankara Tahsin Banguoğlu KYK Yurdu önünde bir arkadaşımıza 15 kişilik faşist grup tarafından alçakça pusu atılmıştır. Aylardır yemekhane ve kütüphaneye dair en meşru taleplerimizi örgütleyen DTCF öğrencileri olarak AKP-MHP aparatı faşist çeteleri çok iyi tanıyoruz. Onların bu saldırıları boşunadır. Tekrarlıyoruz, biz bu yola dönmeye çıkmadık! Tüm ilerici, devrimci-demokrat, cumhuriyetçi kurumları ve arkadaşlarımızı bu çetelere karşı birleşmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

OKULDA DA SALDIRDILAR

Üniversite yemekhanesinin pahalılığı ve kütüphane saatlerinin düzenlenmesi için dün okulda pankart asan öğrencilere bir grup faşist saldırdı. Okula çok sayışa çevik kuvvet ekibi girdi. “Öğrenci iradesi teslim alınmaz” yazılı pankart asan öğrenciler açıklama yaparak yaşananlara tepki göstermişti.