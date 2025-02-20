15 kurumdan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki: Derhal serbest bırakın!

Aralarında Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) gibi uluslararası basın örgütlerinin de bulunduğu 15 kurum, 18 Şubat günü İstanbul merkezli yapılan operasyonlarda dört gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

T24'ün haberine göre; yapılan ortak açıklamada, gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Kurumların ortak açıklamasında şu şekilde:

"Gazetecileri derhal serbest bırakın!

Aşağıda imzası bulunan basın özgürlüğü ve insan hakları örgütleri olarak, 18 Şubat 2025 tarihinde dört gazetecinin gözaltına alınmasını kabul etmiyor ve gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

18 Şubat sabahı İstanbul Başsavcılığınca Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik olarak yürütüldüğü açıklanan operasyonda çok sayıda sanatçı, siyasetçi ile birlikte gazeteciler Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, serbest gazeteci Elif Akgül ile İlke TV programcısı Ercüment Akdeniz ve gazeteci Ender İmrek de gözaltına alındı.

Haber takibi yapan ve yargılanan meslektaşlarıyla dayanışma göstermek için neredeyse her gün adliyeye giden gazetecilerin ifadeye çağrılmak yerine baskınla gözaltına alınması, gazetecilere ve haber alma hakkına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmelidir.

Gazetecilerin avukatlarıyla görüştürülmelerine izin verilmedi; avukatların soruşturma hakkında bilgi alması "kısıtlılık kararı" gerekçesi ile engellendi.

Gözaltılar ve operasyon hakkında bilgilendirme yapılmaması, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğinin özgürce icra edilmesine yönelik devam eden tehditlerin yükseldiğini göstermektedir. Ocak ayında 18 gazeteci gözaltına alınmış dokuzu tutuklanmıştır. Şubat ayının ilk iki haftasında Van’da kayyum protestolarını takip eden altı gazeteci gözaltına alındı.

Basın ve ifade özgürlüğü için yıllardır mücadele eden bu isimler kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getiren gazetecilerdir.

Devletin yükümlülüğü, gazetecilerin, hak savunucularının ve sivil toplumun özgürce çalışmasını sağlamak ve bu faaliyetleri güvence altına almaktır.

Gazetecilik suç değildir ve hiçbir baskı veya yıldırma girişimiyle susturulamaz.

Gazetecilere yönelik bu saldırıya derhâl son verilmeli, Yıldız Tar, Elif Akgül, Ercüment Akdeniz ve Ender İmrek koşulsuz şekilde serbest bırakılmalıdır!

İMZALAYANLAR:

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF)

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD)

Gazeteciler Cemiyeti (Ankara)

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG)

Kadın Gazeteciler Derneği

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

DİSK Basın-İş

KESK Haber-Sen

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI)

Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)

Gazeteciler Cemiyeti

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ)"