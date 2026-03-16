15 MART 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Yeni diziye büyük şok!

Televizyon ekranlarında pazar akşamı yaşanan reyting rekabetinin sonuçları belli oldu. 15 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılırken, günün en çok izlenen programları da netleşti. TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, uzun süredir devam eden liderliğini sürdürerek bir kez daha zirvede yer aldı.

Öte yandan NOW TV’nin yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta, ikinci bölümünde beklenen performansı gösteremedi. Yeni yapım reyting listesinde dördüncü sıraya gerileyerek televizyon dünyasında dikkat çeken bir sonuç elde etti.

15 Mart 2026 Pazar günü yayınlanan programlar arasında diziler, yarışma programları ve haber bültenleri arasında yoğun bir rekabet yaşandı. İşte dünün reyting sonuçları ve günün en çok izlenen programları.

15 MART 2026 PAZAR GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,41 2 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 4,10 3 Survivor 3,85 4 Doktor: Başka Hayatta 3,82 5 Show Ana Haber 2,65 6 Teşkilat (Özet) 2,63 7 Ana Haber 2,57 8 Doktor: Başka Hayatta (Özet) 2,47 9 Gelin 2,14 10 Güldür Güldür Show (Tekrar) 2,10

Veri kaynağı: TİAK

TEŞKİLAT ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, pazar günlerinin en güçlü yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Beş sezondur pazar akşamlarının lideri olan dizi, son bölümünde 5,41 reyting elde ederek zirvedeki yerini korudu.

Son haftalarda yaşanan düşüş trendinin ardından yeniden yükselişe geçen Teşkilat, izleyici ilgisini korumayı başararak günün en çok izlenen programı oldu.

DOKTOR: BAŞKA HAYATTA DİZİSİNE REYTİNG ŞOKU

NOW TV’nin yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta ise ikinci bölümünde beklenen performansı gösteremedi. 3,82 reyting elde eden dizi, reyting listesinde dördüncü sıraya gerileyerek sürpriz bir sonuçla karşılaştı.

Yeni yapımın ilk haftalarda elde ettiği dikkat çekici performansın ardından yaşanan bu düşüş televizyon dünyasında “yeni diziye reyting şoku” yorumlarına neden oldu.

SURVİVOR VE HABER PROGRAMLARI LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor, 3,85 reyting ile günün en çok izlenen üçüncü programı oldu. Öte yandan haber bültenlerinin de reyting listesinde önemli bir yer tuttuğu görüldü.

Özellikle Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 4,10 reytingle ikinci sırada yer alırken, Show Ana Haber ve Ana Haber programları da listede üst sıralarda yer aldı.

REYTİNG LİSTESİNDE SÜRPRİZ PROGRAM

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Gelin dizisi, reytinglerde artış trendini sürdürerek 2,14 reytingle Top 10 listesine dokuzuncu sıradan giriş yaptı.

Bunun yanı sıra Güldür Güldür Show tekrar bölümü 2,10 reyting elde ederek listenin son sırasında yer aldı.

15 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları televizyon dünyasında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi. Teşkilat zirvedeki yerini korurken, yeni dizilerin performansı ve yarışma programlarının izlenme oranları televizyon gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor.

Özellikle yeni dizilerin reyting performansı önümüzdeki haftalarda televizyon ekranlarında sıralamanın nasıl değişeceğini belirleyen en önemli faktörlerden biri olacak.