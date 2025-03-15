15 Mart Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 15 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 15 Mart Cumartesi (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 15 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı!

15 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

15 Mart Cumartesi 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Uzak Şehir

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

23:30 İnci Taneleri

01:45 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07.15 Gönül Dağı

10.50 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

11.10 Bir Zamanlar İstanbul

14.20 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.40 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.30 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Vefa Sultan

01.30 Parola Vatan: Sıfır Terör

02.50 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.25 Sahur Bereketi

HALK TV YAYIN AKIŞI

08.00-10.00 Selin Sabit ile Hafta Sonu Sabah

Selin Sabit ile 10.00-13.00 Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar

Serhan Asker ile 13.00-15.00 Gülşah Ekinci ile Öğle Haberleri

Gülşah Ekinci ile 15.00-16.00 Işın Eliçin ile Sınırsız

Işın Eliçin ile 16.00-18.00 Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu Raporu

Sinem Fıstıkoğlu ile 18.00-20.00 Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber

Ekrem Açıkel ile 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Kardelenler

15:15 Bir Gece Masalı

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Yalı Çapkını tekrar

14:00 Kral Kaybederse tekrar

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Sahipsizler tekrar

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

22:30 Sahipsizler

01:30 Düğün Dernek

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11.15 EKONOMI ARASI

11.20 MEMET ÖZER ILE MUTFAKTA

12.30 KAMERA ARKASI

13.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

16.00 KIZIL GONCALAR

19.00 OZAN GÜNDOĞDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ZAFERIN RENGI

23.30 HUDUTSUZ SEVDA

02.15 HER YERDE SEN

04.00 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI

05.45 BAY YANLIŞ

TV8 YAYIN AKIŞI