15 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI: Zirve yarışında büyük fark!

15 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları belli oldu. TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, bir puanı aşkın sert düşüş yaşamasına rağmen 12,51 reytingle zirvedeki yerini korudu. Cuma akşamı reyting yarışında Kızılcık Şerbeti ikinci sırada kalırken, listenin üst bölümünde gündüz kuşağı programları da dikkat çekti.

15 Mayıs 2026 Cuma gününün 20+ABC1 reyting sonuçları açıklandı. Zirvenin sahibi yine Taşacak Bu Deniz oldu. TRT 1 dizisi, düşüşe rağmen en yakın rakibiyle arasındaki farkı koruyarak cuma akşamının lideri olmayı sürdürdü.

Show TV’nin dikkat çeken dizisi Kızılcık Şerbeti ise yaklaşık 1 puanlık düşüşle 6,19 reytinge geriledi. Buna rağmen dizi, cuma akşamı zirve takibini ikinci sıradan devam ettirdi.

15 MAYIS 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI İLK 10

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 12,51 2 Kızılcık Şerbeti 6,19 3 Esra Erol'da 3,81 4 Taşacak Bu Deniz (Özet) 3,75 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,66 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,08 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,03 8 Arka Sokaklar 2,45 9 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,06 10 ATV Ana Haber 1,87

Veri kaynağı: TİAK

TAŞACAK BU DENİZ DÜŞÜŞE RAĞMEN LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Taşacak Bu Deniz reyting sonuçları, cuma akşamının en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. TRT 1’in rekortmen dizisi, bir puanı aşkın gerilemeye rağmen 12,51 reytingle ilk sırada yer aldı.

Sezona güçlü bir performansla damga vuran yapım, düşüş yaşasa da rakipleriyle arasındaki farkı korudu. Bu sonuç, dizinin cuma akşamı reyting yarışındaki ağırlığını sürdürdüğünü gösterdi.

KIZILCIK ŞERBETİ İKİNCİ SIRADA KALDI

Kızılcık Şerbeti reyting sonuçları da izleyicilerin merak ettiği konular arasındaydı. Show TV dizisi yaklaşık 1 puanlık düşüşle 6,19 reyting aldı ve günü ikinci sırada tamamladı.

Dizi, zirve yarışında liderin gerisinde kalsa da cuma akşamının en çok izlenen yapımları arasındaki güçlü yerini korudu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI İLK 5 İÇİNDE

15 Mayıs Cuma reyting listesinde gündüz kuşağı programları da dikkat çekti. Esra Erol'da, 3,81 reytingle günü üçüncü sırada bitirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise 3,66 reytingle beşinci sırada yer aldı.

Bu sonuçlarla birlikte gündüz kuşağı programları, cuma gününün en çok izlenen ilk 5 yapımı içinde kendine güçlü biçimde yer buldu.

ARKA SOKAKLAR DÜŞÜŞ TRENDİNİ SÜRDÜRDÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, 15 Mayıs 2026 Cuma reyting listesinde 2,45 reytingle sekizinci sırada yer aldı. Dizi, düşüş trendini sürdürerek Top 10 içinde daha alt sıralara geriledi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,03 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu. ATV Ana Haber ise 1,87 reytingle listenin onuncu sırasında yer aldı.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

TV8’in gündüz kuşağı programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, artış trendini devam ettirdi. Program, 2,06 reytingle dokuzuncu sıraya yükseldi ve Top 10 listesinde yer aldı.

15 MAYIS REYTİNGLERİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

15 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları hangi kategoride yayımlandı?

Paylaşılan liste 20+ABC1 kategorisine göre hazırlanmıştır.

15 Mayıs 2026 reyting sonuçlarının veri kaynağı nedir?

15 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçlarının veri kaynağı TİAK olarak belirtilmiştir.

Cuma reytinglerinde zirve yarışında büyük fark oluştu mu?

Listenin ilk sırasında yer alan yapım ile ikinci sıradaki yapım arasında dikkat çekici bir reyting farkı oluştu.

15 Mayıs 2026 reyting listesinde hangi tür yapımlar yer aldı?

Listede dizi, dizi özeti, gündüz kuşağı programı ve haber bülteni türündeki yapımlar yer aldı.

15 Mayıs Cuma reytinglerinde Top 10’a kaç haber bülteni girdi?

Top 10 listesinde iki haber bülteni yer aldı.

15 Mayıs 2026 Cuma reyting sonuçları, zirve yarışında büyük farkın sürdüğünü gösterdi. Taşacak Bu Deniz sert düşüşe rağmen liderliği bırakmazken, Kızılcık Şerbeti ikinci sıradan takibini sürdürdü. Gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve cuma dizileriyle şekillenen listede rekabet yine dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.