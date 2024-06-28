15 Mayıs hangi burç? 15 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 15 Mayıs hangi burç sorusu ise 15 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 15 Mayıs hangi burç? İşte 15 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

15 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 15 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 15 Mayıs hangi burç? İşte 15 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

15 MAYIS HANGİ BURÇ?

15 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

15 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

15 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

15 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1397 - Sejong, Joseon Hanedanlığı′na hükmetmiş bir kraldır (ö. 1450)

1567 - Claudio Monteverdi, İtalyan besteci (ö. 1643)

1633 - Sébastien Le Prestre de Vauban, Fransız mimar (ö. 1707)

1773 - Klemens von Metternich, Avusturyalı diplomat (ö. 1859)

1808 - Michael William Balfe, İrlandalı bir müzisyen, orkestra şefi, opera şarkıcısı ve bestecidir (ö. 1870)

1845 - İlya Meçnikov, Ukraynalı mikrobiyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1916)

1848 - Viktor Vasnetsov, Rus ressam (ö. 1926)

1856 - Matthias Zurbriggen, İsviçreli bir dağcı (ö. 1917)

1857 - Williamina Fleming, İskoç astronom (ö. 1911)

1859 - Pierre Curie, Fransız fizikçi (ö. 1906)

1862 - Arthur Schnitzler, Avusturyalı yazar (ö. 1931)

1890 - Katherine Anne Porter, Amerikalı öykü yazarı (ö. 1980)

1891 - Mikhail Bulgakov, Rus romancı (ö. 1940)

1898 - Arletty, Fransız oyuncu ve şarkıcı (ö. 1992)

1900 - Reşit Rahmeti Arat, Türk akademisyen ve dil bilimci (ö. 1964)

1901 - Luis Monti, Arjantin asıllı İtalyan futbolcudur (ö. 1983)

1903 - Maria Reiche, Alman matematikçi ve arkeolog (ö. 1998)

1904 - Sadi Irmak, Türk tıp doktoru ve siyasetçi (Türkiye'nin eski Başbakanlarından) (ö. 1990)

1909 - James Mason, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1984)

1911 - Max Frisch, İsviçreli yazar ve mimar (ö. 1991)

1915 - Paul A. Samuelson, Amerikalı iktisatçı ve 1970 Nobel İktisat ödülü sahibi (ö. 2009)

1923 - Richard Avedon, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 2004)

1923 - Angel Mojsovski, Makedon komünist aktivist (ö. 2001)

1925 - Dündar Taşer, Türk asker, 27 Mayıs darbecisi ve Millî Birlik Komitesi üyesi (ö. 1972)

1926 - Anthony Shaffer, İngiliz oyun yazarı, romancı ve senarist (ö. 2001)

1926 - Peter Shaffer, İngiliz oyun yazarı ve senarist (ö. 2016)

1926 - Sabahattin Zaim, Türk iktisatçı ve akademisyen (ö. 2007)

1932 - Turgay Şeren, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)

1933 - Kemal İnci, Türk sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist

1934 - Enver Asfandiyarov, Sovyet Rus/Başkurt bilim insanı, tarihçi ve profesör (ö. 2014)

1935 - Sezgin Burak, Türk karikatürist ve çizgi roman sanatçısı (ö. 1978)

1936 - Ralph Steadman, Amerikalı yazar

1937 - Madeleine Albright, Amerikalı siyasetçi ve 64. ABD Dışişleri bakanı (ö. 2022)

1937 - Trini López, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve aktör (ö. 2020)

1938 - Mireille Darc, Fransız manken ve oyuncu (ö. 2017)

1939 - Gilberto Rincón Gallardo, Meksikalı politikacı (ö. 2008)

1940 - Roger Ailes, Amerikalı siyasetçi (ö. 2017)

1940 - Çetin Doğan, Türk asker

1941 - Özdemir Sabancı, Türk iş insanı (ö. 1996)

1942 - Barnabas Sibusiso Dlamini, Esvatinili siyasetçi (ö. 2018)

1944 - Ulrich Beck, Alman sosyolog, hekim ve yayımcı (ö. 2015)

1946 - Serdar Gökhan, Türk aktör

1946 - Georges Bereta, Fransız profesyonel futbolcu (ö. 2023)

1947 - Paulo de Carvalho, Portekizli şarkıcı ve söz yazarı

1947 - Aydan Siyavuş, Türk basketbolcu ve basketbol antrenörü (ö. 1998)

1947 - Niall Duthie, İskoç roman yazarı

1948 - Brian Eno, Britanyalı kompozitör, prodüksiyoncu, klavyeci ve şarkıcı

1949 - Ersan Erdura, Türk şarkıcı ve oyuncu

1949 - Elvira Rodríguez, İspanyol ekonomist

1951 - Frank Wilczek, Nobel Fizik ödülü sahibi Amerikalı kuramsal fizikçi

1952 - Chazz Palminteri, İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu

1953 - Mike Oldfield, İngiliz şarkıcı ve besteci

1954 - Eric Gerets, Belçikalı futbolcu ve teknik direktör

1955 - Muhammed El-Brahmi, Tunuslu muhalif ve siyasetçi (ö. 2013)

1955 - Claudia Roth, Alman siyasetçi

1958 - Berhan Şimşek, Türk sinema oyuncusu, yönetmen ve siyasetçi

1959 - Andrew Eldritch, İngiliz vokalist

1959 - Ronald Pofalla, Alman siyasetçi

1961 - Katrin Cartlidge, İngiliz aktris (ö. 2002)

1961 - Melle Mel, Amerikalı hip hop kayıt sanatçısı

1965 - İrina Kirillova, Rus kökenli Hırvat millî voleybolcu

1965 - Raí, Brezilyalı eski futbolcu

1967 - Simen Agdestein, Norveçli satranç büyükustası ve eski millî futbolcu

1967 - Madhuri Dixit, Hint oyuncu

1967 - Andrea Jürgens, Alman müzisyen ve şarkıcı (ö. 2017)

1970 - Frank de Boer, Hollandalı eski millî futbolcu

1970 - Ronald de Boer, Hollandalı futbolcu

1971 - Zübeyir Beye, Tunuslu eski futbolcu

1972 - Ulrike C. Tscharre, Alman oyuncu

1975 - Peter Iwers, İsveçli bass gitarist (In Flames)

1976 - Jacek Krzynówek, Polonyalı millî futbolcu

1979 - Adolfo Bautista, Meksikalı futbolcu

1981 - Patrice Evra, Fransız eski futbolcu

1981 - Renato Dirnei Florêncio, Brezilyalı orta saha oyuncusu

1982 - Segundo Castillo, Ekvadorlu millî futbolcu

1982 - Veronica Campbell, Jamaikalı sprinter

1982 - Jessica Sutta, Amerikalı şarkıcı ve bestekâr

1983 - Sibel Mirkelam, Türk şarkıcı

1983 - Josh Simpson, Kanadalı eski futbolcu

1985 - Carl Medjani, Cezayirli futbolcu

1987 - Doruk Çetin, Türk yönetmen, fotoğrafçı ve yapımcı

1987 - Ersan İlyasova, Türk millî basketbolcu

1987 - Kevin Constant, Gineli futbolcu

1987 - Thaisa Daher De Menezes, Brezilyalı voleybolcu

1987 - Andy Murray, İskoç tenisçi

1988 - Jessica Falkholt, Avustralyalı oyuncu

1989 - James Holland, Avustralyalı millî futbolcu

1989 - Sunny, Güney Kore merkezli Amerikalı şarkıcı, aktris

1996 - Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde, sahne adı ile Birdy, İngiliz müzisyen

1997 - Ousmane Dembélé, Fransız futbolcu

15 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

15 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

15 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

15 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

15 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.