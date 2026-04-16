15 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dizilere Kahramanmaraş saldırısı arası

15 Nisan 2026 reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında alışılmış düzenin dışına çıkan dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Özellikle “15 Nisan 2026 reyting sonuçları”, “dünün reyting sonuçları”, “reyting birincisi kim oldu” ve “en çok izlenen programlar hangileri” gibi aramalar gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı nedeniyle birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu gelişme, reyting sıralamasını doğrudan etkilerken, haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları listenin üst sıralarında yer aldı.

15 Nisan 2026 Çarşamba günü açıklanan reyting sonuçlarına göre zirvede Yeraltı (TKR) yer aldı. Tekrar bölümüyle ekrana gelen yapım, 4.23 reyting alarak günün en çok izlenen programı oldu.

İkinci sırada Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber yer alırken, üçüncü sırada Survivor dikkat çekti. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması nedeniyle haber programlarının üst sıralara yükselmesi, günün en önemli gelişmesi olarak öne çıktı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (15 NİSAN 2026 20+ABC1)

Sıra Program Kanal Rating % 1 Yeraltı (TKR) NOW 4.23 2 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW 3.98 3 Survivor TV8 3.92 4 Eşref Rüya (TKR) Kanal D 3.81 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 3.52 6 Esra Erol'da ATV 3.29 7 ATV Ana Haber ATV 2.83 8 Kuruluş Orhan (TKR) ATV 2.21 9 Show Ana Haber Show TV 2.18 10 Gelin Kanal 7 2.08

VERİ KAYNAĞI: TİAK

KAHRAMANMARAŞ SALDIRISI REYTİNGLERİ NASIL ETKİLEDİ?

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı nedeniyle birçok dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, televizyon yayın akışını doğrudan değiştirdi. Bu durum, “diziler neden yoktu”, “yeni bölüm neden yayınlanmadı” ve “tekrar bölümler neden öne çıktı” gibi soruların da gündeme gelmesine neden oldu.

Dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana gelmesi, izleyici tercihlerini haber programları ve yarışmalara yönlendirdi. Bu nedenle Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, ATV Ana Haber ve Show Ana Haber gibi yapımlar listeye güçlü şekilde girdi.

HABER PROGRAMLARI REYTİNGDE ÖNE ÇIKTI

15 Nisan 2026 reyting sonuçları incelendiğinde, haber bültenlerinin önemli bir yükseliş yakaladığı görülüyor. Özellikle Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber’in ikinci sıraya yerleşmesi, izleyicinin gündeme olan ilgisini açıkça ortaya koyuyor.

Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da güçlü performanslarını sürdürerek ilk 10 listesinde üst sıralarda yer aldı.

15 Nisan 2026 reyting birincisi hangi program oldu?

Yeraltı (TKR), 4.23 reytingle günün birincisi oldu.

Diziler neden yeni bölüm yayınlamadı?

Kahramanmaraş’taki okul saldırısı nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı.

Hangi programlar öne çıktı?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, Survivor ve Müge Anlı ile Tatlı Sert öne çıkan programlar arasında yer aldı.

En çok izlenen haber programı hangisi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, en çok izlenen haber bülteni oldu.

Survivor kaçıncı oldu?

Survivor, 3.92 reytingle üçüncü sırada yer aldı.