15 Nisan Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 15 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 15 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
15 Nisan 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 15 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
15 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hat Bakım Onarım Memuru, Tren Teşkil Memuru, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/24855 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/10/2024 Tarihli ve 2020/40402 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2020/8339 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2021/44360 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/11/2024 Tarihli ve 2022/57577 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri