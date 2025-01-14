15 Ocak tarihi olaylar, doğumlar, ölümler ve özel günler listesi

15 Ocak, dünya ve Türkiye tarihinde birçok önemli olaya, doğumlara ve ölümlere sahne olmuş bir tarihtir. Bu özel gün, tarih meraklılarının ve araştırmacıların sıklıkla üzerinde durduğu bir gündür. İşte 15 Ocak'ta yaşananlar, doğan ünlü isimler ve hayatını kaybeden önemli kişilerve 15 Ocak özel günler listesi:

TARİHTE 15 OCAK: ÖNEMLİ OLAYLAR

1870 – İstanbul Erkek Lisesi, "Şems-ül Maarif" adıyla kuruldu. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan bu lise, bugün hâlâ aktif olarak eğitim vermektedir.

1919 – Alman sosyalist liderler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, suikasta uğrayarak hayatlarını kaybetti. Bu olay, dünya sosyalist hareketleri açısından büyük bir dönüm noktasıdır.

1935 – Kuğu Gölü Balesi, Ankara’da sanatseverlerle buluştu. Bu eser, klasik bale dünyasında önemli bir yere sahiptir.

1952 – Türkiye'nin NATO üyeliği, Amerika Birleşik Devletleri tarafından onaylandı ve ülke uluslararası arenada önemli bir konuma yükseldi.

1969 – Sovyetler Birliği, uzay çalışmalarında bir dönüm noktası olan Soyuz 5 uzay aracını başarıyla fırlattı.

1989 – Bülent Ecevit, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı seçildi. Bu, Türk siyasetinde bir dönemin başlangıcını işaret etti.

1989 – Sadun Aren, Sosyalist Birlik Partisi (SBP) Genel Başkanlığına getirildi.

15 OCAK'TA DOĞANLAR

1622 – Fransız komedi yazarı Molière, tiyatro dünyasına damga vuran eserleriyle doğdu.

1809 – Anarşizmin teorisyenlerinden Pierre-Joseph Proudhon, dünyaya geldi. "Mülkiyet nedir?" sorusuna verdiği cevaplar, onun en bilinen eserlerinden biridir.

1902 – Türk şiirinin dev ismi Nâzım Hikmet Ran, bu tarihte doğdu. "Kuvayi Milliye Destanı" gibi eserleriyle dünya çapında tanınmıştır.

1918 – Mısır’ın modernleşmesinde büyük rol oynayan devlet adamı Cemal Abdünnasır, bugün dünyaya geldi.

15 OCAK'TA ÖLENLER

1919 – Sosyalist liderler Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, Almanya'da işçi hareketlerinin bastırılması sırasında öldürüldü.

1945 – Türk ressam Sami Yetik, bu tarihte hayatını kaybetti. Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde önemli eserler vermiştir.

1984 – Kıbrıs Türk lideri Fazıl Küçük, yaşamını yitirdi. Kıbrıs Türk toplumunun bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır.

2007 – Ünlü tiyatro sanatçısı Lale Oraloğlu, bugün vefat etti. Tiyatro dünyasına büyük katkılar sağlamıştır.

15 OCAK ÖZEL GÜNLER: DÜNYA ÇİLEKLİ DONDURMA GÜNÜ

Her yıl 15 Ocak’ta kutlanan Dünya Çilekli Dondurma Günü, bu sevilen tatlının hayranlarını bir araya getiren özel bir gündür. Çilekli dondurma, doğal ve ferahlatıcı lezzetiyle hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popüler bir tatlıdır. Bu özel gün, çilek severlerin dondurmanın tarihine yolculuk yapmasına ve yaratıcı tarifler denemesine olanak tanır.

15 OCAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu özel tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye’de köklü değişimlerin yaşandığı bir gün olarak hatırlanır. İstanbul Erkek Lisesi'nin kuruluşu, Türk eğitim sistemi için büyük bir adım olurken, Nâzım Hikmet'in doğumu edebiyatımızı uluslararası düzeye taşımıştır. Ayrıca, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht’in ölümü, sosyalist hareketlerin tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır.