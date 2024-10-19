15 okula yeni spor salonu

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bünyesinde spor salonu bulunmayan okullara salon kazandırmaya devam ediyor.

2022 yılında, salonların sayısını 185’den 220’ye yükselten İBB, daha çok çocuğun spor yapması için bahçesi uygun 15 okulda yeni spor salonunun yapım sürecini başlattı.

İnşaat çalışmaları Sultangazi, Bakırköy, Esenyurt, Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik, Ataşehir ve Avcılar’da devam ederken ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından Beyoğlu, Eyüpsultan, Bağcılar, Çekmeköy, Sarıyer, Üsküdar ve Tuzla’da da yeni spor salonları yapılacak.