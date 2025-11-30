15 oyuncu için ilk derbi heyecanı

Süper Lig'in 14. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, sadece zirve yarışını değil, çok sayıda oyuncu için yeni bir deneyimi de beraberinde getirecek. Kadıköy’deki mücadelede iki takımdan toplam 15 futbolcu, sahada yer almaları halinde kariyerlerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynayacak.

FENERBAHÇE’DE 9 İSİM İLK DERBİ SINAVINA ÇIKABİLİR

Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Ederson, Tarık Çetin, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Jhon Duran ile geçen sezon başında transfer edilen Levent Mercan, süre almaları durumunda ilk kez Galatasaray’a karşı forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerin yeni oyuncularından Kerem Aktürkoğlu ise derbiye farklı bir hikâyeyle çıkmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu, daha önce Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı 8 kez sahaya çıkmıştı. Kerem, bu kez Fenerbahçe formasıyla eski takımına karşı ilk maçına çıkma ihtimaliyle gündemde.

GALATASARAY’DA 6 OYUNCU İÇİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray cephesinde ise bu sezon kadroya dahil edilen Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, görev almaları halinde ilk kez Fenerbahçe derbisi oynayacak. Ayrıca kaleci Batuhan Şen ile genç oyuncu Arda Ünyay da sarı-kırmızılı formayla ilk Fenerbahçe maçının heyecanını yaşama ihtimali bulunan isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda Galatasaray’a karşı en fazla maça çıkan isim Mert Hakan Yandaş oldu. Tecrübeli orta saha, sarı-kırmızılılara karşı Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı. Ayrıca 3 maçta da kadroda yer almasına rağmen oyuna girmedi.

Mert Hakan’ı, Galatasaray’a karşı 5’er maçla Sebastian Szymanski ve kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci takip etti. Bu üç isim arasında Galatasaray filelerini havalandıran tek oyuncu ise Szymanski oldu. Polonyalı futbolcu, geçen sezon Kadıköy’de Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe’nin tek golünü kaydetmişti.

Galatasaray’da ise Fenerbahçe’ye karşı en fazla forma giyen oyuncular Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz. Her iki oyuncu da Fenerbahçe’ye karşı 8 kez sahaya çıkarken, bu ikiliyi 7’şer maçla Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu takip etti.

Bu dört isim arasında Fenerbahçe’ye karşı gol sevinci yaşayan tek oyuncu ise Torreira oldu. Uruguaylı orta saha, geçen sezon Kadıköy’de Galatasaray’ın 3-1 kazandığı lig maçında takımının ilk golünü atan isimdi.

Kadıköy’de oynanacak derbi, hem puan tablosu hem de iki takımın yeni ve eski isimlerinin vereceği sınavlarla, kadroların yapılarını ve dengelerini de yakından göstermesi beklenen bir karşılaşma olacak.