15 oyunla seyirci karşısında

Kültür Sanat
  • 25.02.2026 09:15
  • Giriş: 25.02.2026 09:15
  • Güncelleme: 25.02.2026 09:17
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025-2026 tiyatro sezonunun yeni haftasında toplam 15 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Şehir Tiyatroları bu hafta ödüllü (Ortaoyunu), Lüküs Hayat (Konuk Oyun), Ağrı Dağı Efsanesi, Haramiler, Savaş ve Barış, Sevgili Yelena Sergeyevna, Cadı Kazanı, Sivrisinekler, Maviydi Bisikletim, Merhaba Çocuk, Benim Küçük Yıldızım, Çöpsüz Dünya, Bekçi ile Postacı, Sevdalı Bulut, Elma Kurdu Kırtık adlı oyunlar ile tiyatro severlerle buluşuyor.

