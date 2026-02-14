15 Şubat 2026 Pazar Milano-Cortina Kış Olimpiyatları Programı

İtalya’da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Olimpiyatların dokuzuncu gününde spor tutkunlarını yoğun bir program bekliyor. 15 Şubat 2026 Pazar Milano-Cortina Kış Olimpiyatları programı kapsamında 8 farklı disiplinde toplam 9 madalya mücadelesi gerçekleştirilecek.

Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında yapılacak yarışmalar, Kış Olimpiyatları heyecanını gün boyunca canlı tutacak.

15 ŞUBAT 2026 MİLANO-CORTİNA KIŞ OLİMPİYATLARI MADALYA PROGRAMI

Saat (TSİ) Branş Yarışma Yer 13.15 Biatlon Erkekler 12,5 kilometre takip Anterselva Biatlon Arena 13.46 Serbest Stil Kayak Erkekler çiftler moguls Livigno Kar Park 14.00 Kayaklı Koşu Erkekler 4x7,5 kilometre bayrak Tesero Kayaklı Koşu Stadı 15.30 Alp Disiplini Kadınlar büyük slalom Stelvio Kayak Merkezi 16.35 Snowboard Kros karışık takım Livigno Kar Park 16.45 Biatlon Kadınlar 10 kilometre takip Anterselva Biatlon Arena 19.03 Sürat Pateni Kadınlar 500 metre Milano Sürat Pateni Stadı 20.00 Skeleton Karışık takım Cortina Kayak Merkezi 21.57 Kayakla Atlama Kadınlar büyük tepe Predazzo Kayakla Atlama Stadı

OLİMPİYATLARDA GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BRANŞLARI

15 Şubat programında özellikle biatlon takip yarışları, alp disiplini büyük slalom ve kayakla atlama kadınlar büyük tepe müsabakaları öne çıkıyor. Günün son saatlerinde yapılacak yarışmalar, madalya sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

Madalya yarışmalarının yanı sıra sporcular, curling, buz hokeyi, bobsled ve artistik buz pateni branşlarında da mücadele edecek.

KIŞ OLİMPİYATLARI HEYECANI DEVAM EDİYOR

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda farklı disiplinlerde yapılan yarışmalar, sporcuların dayanıklılık, hız ve teknik becerilerini ön plana çıkarıyor. Özellikle takım yarışlarının yer aldığı günlerde olimpiyat atmosferi daha da yoğun hissediliyor.

15 Şubat 2026 Kış Olimpiyatları programında hangi branşlar var?

Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya yarışmaları yapılacak.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda kaç madalya yarışması var?

15 Şubat 2026 Pazar günü toplam 8 disiplinde 9 madalya mücadelesi gerçekleştirilecek.

Biatlon yarışları saat kaçta?

Biatlon erkekler 12,5 kilometre takip yarışı 13.15’te, kadınlar 10 kilometre takip yarışı ise 16.45’te başlayacak.

15 Şubat 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları programı, farklı branşlarda yapılacak madalya yarışmalarıyla spor tutkunlarına dolu dolu bir gün sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde yapılacak kritik yarışmalar, olimpiyatların madalya tablosunda önemli değişikliklere yol açabilir. Kış sporlarının en prestijli organizasyonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor.