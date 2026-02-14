Giriş / Abone Ol
15 Şubat 2026 Pazar Milano-Cortina Kış Olimpiyatları Programı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları 15 Şubat 2026 Pazar olimpiyatları fikstürü ve detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 14.02.2026 14:48
  • Giriş: 14.02.2026 14:48
  • Güncelleme: 14.02.2026 14:49
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

İtalya’da düzenlenen 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ediyor. Olimpiyatların dokuzuncu gününde spor tutkunlarını yoğun bir program bekliyor. 15 Şubat 2026 Pazar Milano-Cortina Kış Olimpiyatları programı kapsamında 8 farklı disiplinde toplam 9 madalya mücadelesi gerçekleştirilecek.

Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında yapılacak yarışmalar, Kış Olimpiyatları heyecanını gün boyunca canlı tutacak.

15 ŞUBAT 2026 MİLANO-CORTİNA KIŞ OLİMPİYATLARI MADALYA PROGRAMI

Saat (TSİ)BranşYarışmaYer
13.15BiatlonErkekler 12,5 kilometre takipAnterselva Biatlon Arena
13.46Serbest Stil KayakErkekler çiftler mogulsLivigno Kar Park
14.00Kayaklı KoşuErkekler 4x7,5 kilometre bayrakTesero Kayaklı Koşu Stadı
15.30Alp DisipliniKadınlar büyük slalomStelvio Kayak Merkezi
16.35SnowboardKros karışık takımLivigno Kar Park
16.45BiatlonKadınlar 10 kilometre takipAnterselva Biatlon Arena
19.03Sürat PateniKadınlar 500 metreMilano Sürat Pateni Stadı
20.00SkeletonKarışık takımCortina Kayak Merkezi
21.57Kayakla AtlamaKadınlar büyük tepePredazzo Kayakla Atlama Stadı

OLİMPİYATLARDA GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BRANŞLARI

15 Şubat programında özellikle biatlon takip yarışları, alp disiplini büyük slalom ve kayakla atlama kadınlar büyük tepe müsabakaları öne çıkıyor. Günün son saatlerinde yapılacak yarışmalar, madalya sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

Madalya yarışmalarının yanı sıra sporcular, curling, buz hokeyi, bobsled ve artistik buz pateni branşlarında da mücadele edecek.

KIŞ OLİMPİYATLARI HEYECANI DEVAM EDİYOR

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda farklı disiplinlerde yapılan yarışmalar, sporcuların dayanıklılık, hız ve teknik becerilerini ön plana çıkarıyor. Özellikle takım yarışlarının yer aldığı günlerde olimpiyat atmosferi daha da yoğun hissediliyor.

15 Şubat 2026 Kış Olimpiyatları programında hangi branşlar var?

Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalya yarışmaları yapılacak.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda kaç madalya yarışması var?

15 Şubat 2026 Pazar günü toplam 8 disiplinde 9 madalya mücadelesi gerçekleştirilecek.

Biatlon yarışları saat kaçta?

Biatlon erkekler 12,5 kilometre takip yarışı 13.15’te, kadınlar 10 kilometre takip yarışı ise 16.45’te başlayacak.

15 Şubat 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları programı, farklı branşlarda yapılacak madalya yarışmalarıyla spor tutkunlarına dolu dolu bir gün sunuyor. Günün ilerleyen saatlerinde yapılacak kritik yarışmalar, olimpiyatların madalya tablosunda önemli değişikliklere yol açabilir. Kış sporlarının en prestijli organizasyonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor.

