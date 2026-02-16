15 ŞUBAT 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Survivor'dan Büyük Sürpriz

Televizyon ekranlarında pazar akşamı rekabeti bir kez daha dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. 15 Şubat 2026 reyting sonuçları incelendiğinde zirvenin değişmediği ancak sıralamada önemli hareketlilik yaşandığı görülüyor. Özellikle Survivor’ın yükselişi, Sahtekarlar dizisindeki düşüş ve Teşkilat’ın reyting kaybı haftanın en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer aldı.

Televizyon izleyicisinin tercihleri geçen haftaya kıyasla farklı bir tablo ortaya koydu. İşte 15 Şubat 2026 Pazar gününün en çok izlenen programları ve detaylı reyting analizi.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (15 ŞUBAT 2026 PAZAR – 20+ABC1)

Sıra Program Kanal Reyting 1 Teşkilat TRT 1 6.50 2 Survivor TV8 4.29 3 Sahtekarlar NOW 3.84 4 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW 3.47 5 Teşkilat (Özet) TRT 1 2.77 6 Show Ana Haber SHOW TV 2.56 7 Sahtekarlar (Özet) NOW 2.31 8 Beyaz’la Joker KANAL D 2.26 9 Kanal D Ana Haber KANAL D 2.09 10 Gelin KANAL 7 1.90

Veri kaynağı: TİAK

8 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki hafta açıklanan reyting sonuçlarıyla karşılaştırıldığında önemli değişimler dikkat çekiyor.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (8 Şubat 2026 Pazar – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6.98 2 Sahtekarlar 4.41 3 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 3.65 4 Survivor 3.44 5 Show Ana Haber 3.40 6 Kim Milyoner Olmak İster 2.65 7 Süt Kardeşler (T.S.) 2.62 8 Rüya Gibi 2.58 9 Teşkilat (Özet) 2.57 10 Beyaz’la Joker (Özet) 2.40

REYTİNG ANALİZİ: SURVİVOR YÜKSELDİ, SAHTEKARLAR GERİLEDİ

Reyting verileri incelendiğinde haftanın en dikkat çekici yükselişinin Survivor programında yaşandığı görülüyor. 8 Şubat’ta 3.44 reyting alan program, 15 Şubat’ta 4.29 reytinge yükselerek ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan Sahtekarlar dizisi bir önceki hafta elde ettiği 4.41 reytingin ardından bu hafta 3.84 reytinge gerileyerek üçüncü sırada kaldı.

Zirvede yer almaya devam eden Teşkilat dizisinde ise sınırlı bir düşüş yaşandı. Geçen hafta 6.98 reyting alan dizi, bu hafta 6.50 reyting elde etti.

Ana haber bültenlerinde de benzer bir tablo görüldü. NOW Ana Haber Hafta Sonu ve Show Ana Haber programlarının reytinglerinde düşüş yaşandı.

TELEVİZYON REYTİNGLERİNDE HAFTANIN ÖZETİ

15 Şubat 2026 reyting sonuçları, televizyon izleme alışkanlıklarında küçük ama dikkat çekici değişimler olduğunu gösteriyor. Reality show türündeki Survivor’ın yükselişi, diziler arasındaki rekabeti daha da artırdı.

Özellikle pazar akşamı kuşağında rekabetin önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşması bekleniyor.

15 Şubat 2026 reyting birincisi kim oldu?

15 Şubat 2026 Pazar günü reyting sıralamasında Teşkilat dizisi birinci oldu.

Survivor reytinglerde kaçıncı oldu?

Survivor programı 4.29 reyting alarak ikinci sıraya yükseldi.

Sahtekarlar dizisinin reytingi düştü mü?

Evet. Sahtekarlar dizisi 4.41 reytingden 3.84 reytinge geriledi.

15 Şubat 2026 reyting sonuçları, televizyon rekabetinin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Teşkilat zirvedeki yerini korurken, Survivor’ın yükselişi haftanın en dikkat çekici gelişmesi oldu. Sahtekarlar dizisindeki düşüş ise sıralamayı doğrudan etkiledi.

Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da hareketlenmesi bekleniyor.