15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz 2025'te banka çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Salı gününe denk gelmesi sebebiyle 15 Temmuz bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz 2025 Salı günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü bankalar açık olmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak.

15 TEMMUZ 2025'TE BANKA ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankalar çalışmaz. Banka işlemi olan yurttaşlarda işlerine 16 Temmuz Çarşamba günü devam edebilecekler.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: