15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz 2025'te banka çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde banka işlemi olan yurttaşlar 15 Temmuz bankalar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 15 Temmuz günü için 15 Temmuz 2025'te banka çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Salı gününe denk gelmesi sebebiyle 15 Temmuz bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz 2025 Salı günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da banka çalışıyor mu?
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz Salı günü bankalar açık olmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak.
15 TEMMUZ 2025'TE BANKA ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankalar çalışmaz. Banka işlemi olan yurttaşlarda işlerine 16 Temmuz Çarşamba günü devam edebilecekler.
2025 Resmi Tatil günleri
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba