15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde banka işlemi olan yurttaşlar 15 Temmuz bankalar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 15 Temmuz günü için 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl Pazartesi günü olması sebebiyle 15 Temmuz bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz Pazartesi günü olacak Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık olmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bankalar ve kamu kurumları kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz günü 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da bankalar çalışmaz. Banka işlemi olan yurttaşlarda işlerine 16 Temmuz Salı günü devam edebilecekler.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: