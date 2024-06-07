15 Temmuz'da bir yurttaşı öldürdüğü iddiasıyla cezası olan firari yakalandı

15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi sırasında İstanbul'da 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ve 200 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari sanık, yurtdışına kaçma hazırlığındayken İzmir'in Seferihisar ilçesinde yakalandı.

İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi esnasında, İstanbul'da 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren firari Savaş Çiftçi'nin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Hakkında kesinleşmiş 200 yıl hapis cezası bulunduğu ve yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Çiftçi, polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Savaş Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.