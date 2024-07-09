15 Temmuz'da hangi metro seferleri ücretsiz olacak?

15 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı metro hatları ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz Pazartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz'da Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.