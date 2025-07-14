15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2025'te eczane çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Salı gününe denk gelmesi sebebiyle 15 Temmuz eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da eczane çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz 2025 Salı günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczane çalışıyor mu?

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

15 TEMMUZ 2025'TE ECZANE ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da eczaneler çalışmaz. Yurttaşlar nöbetçi eczanelere müracaat edebilir.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: