15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde eczane işlemi olan yurttaşlar 15 Temmuz eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 15 Temmuz günü için 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl Pazartesi günü olması sebebiyle 15 Temmuz eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz Pazartesi günü olacak Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz eczaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu?

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz 2024 Çarşamba gününün Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nden kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

1 MAYIS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da eczaneler çalışmaz. 15 Temmuz'da yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: