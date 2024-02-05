'15 Temmuz gazi'lerine AKP Genel Merkezi önünde gözaltı

15 Temmuz gazisi olduklarını belirten ve "gazi" maaşı alamadıklarını söyleyen bir grup AKP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması yapmak isteyen grup, polis tarafından gözaltına alındı.

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi sırasında yaralanan ve “gazi” maaşı alamadıkları şikayetiyle AKP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapmak isteyen bir grup polis tarafından gözaltına alındı.

T24'ün aktardığına göre 15 Temmuz’da bacağından üç kurşunla yaralanan Necmettin Utuş’un sosyal medyada yayımlanan videosunda “Herkes duysun, bu gazilik unvanını alıp münasip bir yere koysunlar AKP milletvekilleri. Şehitlere normal ölüm yazın gazilere inşaattan düştü yazın ondan sonra kalkın bu darbe deyin. Siz o 200 tankı çıkaranları, tankları Meclis’e gönderenleri almayın beni alın!” dedi.

"15 Temmuz gazisi" olduğunu belirten bir diğer kişi Ufuk Yeğin de sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Ak Parti genel merkez önünde yapılacak basın açıklaması öncesi 15 Temmuz Gazileri arkadaşlarımız Necmettin Utuş ve beraberindekiler Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alındılar. Gazisine dahi saygısı olmayan bu gözü dönmüşlük kaybettirir. SGK maaşı bağlanmadığı gerekçesiyle basın açıklaması yapmak isteyen 15 Temmuz Gazileri şu an Ankara emniyeti tarafından gözaltına alındılar. Hani demokratik bir hak idi basın açıklaması? Bu mu gaziye saygınız?”