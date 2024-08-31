‘15 Temmuz gazileri’ arttı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçti. Ancak aradan geçen 8 yılın sonunda 15 Temmuz gazilerinin sayısının ilk günlerde açıklananın üstüne çıktığı anlaşıldı.

Daha önce Aile Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri isimli kitapta “Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tankların üzerlerine çıkan, paletlerinin altına yatan, helikopterlere, savaş uçaklarına meydan okuyan milletimiz, 250 şehit, 2 bin 193 gazi verme pahasına vatanını kurtardı” ifadeleriyle 15 Temmuz gazilerinin sayısının 2 bin 193 olduğu açıklamıştı. Önceki Aile Bakanlarından Zehra Zümrüt Selçuk ise 2020 yılında, gazi sayısının 2 bin 734 olduğunu ifade etmişti.

BirGün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Türkiye'de kaç kişi 15 Temmuz gazisi unvanına sahiptir? Bu unvanı elinden alınan, yani gaziliği iptal edilen var mı? Varsa sayıları nedir?” sorularını yöneltti. Soruya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından “Bakanlığımız kayıtlarında 2 bin 740 adet 15 Temmuz gazisi bulunmaktadır” şeklinde yanıt verildi. 15 Temmuz gazisi unvanı elinden alınıp gaziliği iptal edilenler ise açıklanmadı.

BİRÇOK HAKLARI VAR

Aile Bakanlığı’nın internet sitesinde 15 Temmuz gazilerine sağlanan bazı haklar ise şöyle sıralanıyor:

• Aylık bağlanması

• Nakdi tazminat ödemesi

• Ek tazminat veya emekli ikramiyesi

• İstihdam hakkı

• Faizsiz konut kredisi

• Ücretsiz seyahat hakkı

• Elektrik ve su indirimi

• Ek ödeme ile eğitim öğretim yardımı

• Sağlık yardımı

• Mesken vergisi muafiyeti

• Çocukların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okutulması

• Şehitler/Gaziler Gününde idari izin

• Sosyal tesislerden yararlanma

• Devlet Tiyatroları’ndan ücretsiz yararlanma

• Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda yurt ve kredi önceliği

SAHTE KAHRAMANLAR GÜNDEMDİ

15 Temmuz’dan sonra birçok kişinin sahte kahraman ve gazi olduğu da ortaya çıkmıştı. Çenesi kırıldığı için hastanede tedavi gören Zafer Onaran, basına darbe gecesi tankları durdurmak isterken yaralandığını anlattı. Onaran’ın açıklamaları, ‘5 tankı durduran kahraman’ diye manşetlere çıktı. Eşi Aysel Onaran aracılığıyla Sincan Kaymakamlığı’na ‘gazilik’ için başvuran Onaran’ın hastane masrafları ödendi, hesabına para yatırıldı. Olayı medyadan öğrenen akrabası Beytullah Koca ise karakola giderek “Ne kahramanı...16 Temmuz’da kavga ettik, çenesini ben kırdım, devleti dolandırıyor” diyerek şikâyetçi oldu.