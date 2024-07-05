15 Temmuz hangi burç? 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 15 Temmuz hangi burç sorusu ise 15 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 15 Temmuz hangi burç? İşte 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
15 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 15 Temmuz hangi burç? İşte 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
15 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
15 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
15 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
15 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 15 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 15 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 15 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 15 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
15 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 980 - Ichijō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 66. imparatoru (ö. 1011)
- 1606 - Rembrandt, Hollandalı ressam ve baskı ustası (ö. 1669)
- 1738 - Jacques-André Naigeon, Fransız sanatçı ve ateist filozof (ö. 1810)
- 1779 - Clement Clarke Moore, Amerikalı şair (ö. 1863)
- 1798 - Aleksandr Gorçakov, Rus diplomat ve devlet insanı (ö. 1883)
- 1848 - Vilfredo Pareto, İtalyan iktisatçı ve sosyolog (ö. 1923)
- 1892 - Walter Benjamin, Alman filozof, edebiyat eleştirmeni, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı (ö. 1940)
- 1899 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve politikacı (ö. 1954)
- 1904 - Rudolf Arnheim, Alman-ABD'li yazar, sanat ve film kuramcısı ve algısal psikolog (ö. 2007)
- 1914 - Howard Vernon, İsviçreli oyuncu (ö. 1996)
- 1915 - Albert Ghiorso, Amerikalı bir nükleer fizikçidir (ö. 2010)
- 1917 - Nur Muhammed Tereki, Peştun asıllı Afgan siyasetçi (ö. 1979)
- 1918 - Bertram Neville Brockhouse, Kanadalı fizikçi. 1994 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü (ö. 2003)
- 1919 - Iris Murdoch, İrlandalı yazar ve filozof (ö. 1999)
- 1921 - Robert Bruce Merrifield, Amerikalı biyokimyager, akademisyen ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2006)
- 1922 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi (ö. 2018)
- 1923 - İsmet Güney, Kıbrıs Türkü ressam ve karikatürist (ö. 2009)
- 1925 - D. A." Pennebaker, Amerikalı belgesel film yapımcısı, yönetmen ve yazardır (ö. 2019)
- 1926 - Leopoldo Castelli, Arjantinli general ve devlet adamı (ö. 2003)
- 1926 - Raymond Gosling, Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin ile birlikte DNA'nın yapısını keşfeden Britanyalı bilim insanı (ö. 2015)
- 1927 - Nan Martin, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusudur (ö. 2010)
- 1927 - Carmen Zapata, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
- 1928 - Carl Woese, Amerikalı bir mikrobiyolog (ö. 2012)
- 1930 - Jacques Derrida, Fransız filozof (ö. 2004)
- 1931 - Clive Cussler, Amerikalı romancı (ö. 2020)
- 1932 - Arjan Adarov, Altay yazar (ö. 2005)
- 1933 - Guido Crepax, İtalyan çizgi romancı, yazar, grafik sanatçısı (ö. 2003)
- 1934 - Harrison Birtwistle, Britanyalı opera ve klasik batı müziği bestecisi (ö. 2022)
- 1934 - Eva Krížiková, Slovak aktris (ö. 2020)
- 1935 - Ken Kercheval, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)
- 1937 - Waylon Jennings, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2002)
- 1939 - Yılmaz Köksal, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)
- 1939 - Aníbal Cavaco Silva, Portekiz siyasetçi
- 1940 - Robert Winston, İngiliz politikacı
- 1943 - Jocelyn Bell Burnell, Kuzey İrlandalı astrofizikçi
- 1944 - Jan-Michael Vincent, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2019)
- 1945 - David A. Granger, Guyanalı emekli asker ve siyasetçi
- 1946 - Achim Mentzel, Alman müzisyen ve oyuncu (ö. 2016)
- 1946 - Hassanal Bolkiah, Brunei Sultanlığı'nın 29. Sultanı
- 1946 - Linda Ronstadt, Amerikalı kadın rock yıldızı
- 1947 - Roky Erickson, Amerikalı rock şarkıcısı, söz yazarı, armonika sanatçısı ve gitarist (ö. 2019)
- 1948 - Sümer Tilmaç, Türk oyuncu (ö. 2015)
- 1949 - Carl Bildt, İsveçli siyasetçi ve diplomat
- 1949 - Hilmi Güler, Türk siyasetçi
- 1949 - Trevor Charles Horn, İngiliz pop müziği kayıt prodüktörü, şarkı yazarı, müzisyen ve şarkıcı
- 1949 - Muhammed bin Raşid el-Mektum, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı
- 1949 - Richard Russo, Amerikalı romancı, kısa öykü yazarı, senarist ve öğretmen
- 1951 - James George Janos, Amerikalı aktör, profesyonel güreşçi, siyasetçi ve yazar
- 1952 - Terry O'Quinn, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi
- 1953 - Jean-Bertrand Aristide, Haitili politikaci
- 1953 - Alicia Bridges, Amerikalı şarkıcı
- 1954 - Georgios Kaminis, Yunan Amerikan parlamenter ve anayasa hukuku profesörü
- 1954 - Mario Kempes, Arjantinli futbolcu
- 1955 - Cevdet Şekerbegoviç, Boşnak futbolcu
- 1955 - Harun Kolçak,Türk pop şarkıcısı (ö. 2017)
- 1956 - Ian Curtis, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1980)
- 1956 - Joe Satriani, Amerikalı gitarist
- 1958 - Bergen, Türk şarkıcı (ö. 1989)
- 1958 - Tyberii Korponai, Sovyet-Ukraynalı futbolcu (ö. 2021)
- 1959 - Vincent Lindon, Fransız oyuncu
- 1961 - Jean-Christophe Grangé, Fransız polisiye yazarı
- 1961 - Forest Whitaker, Amerikalı oyuncu
- 1962 - Metin Özülkü, Türk müzisyen
- 1962 - Settar Tanrıöğen, Türk sinema ve dizi film oyuncusu
- 1963 - Brigitte Nielsen, Danimarkalı aktris, model ve şarkıcı
- 1964 - Galyn Görg, Amerikalı oyuncu ve dansçı (ö. 2020)
- 1968 - Deniz Arcak, Türk şarkıcı
- 1970 - Tarkan Gözübüyük, Türk bas gitarist
- 1972 - İnci Türkay, Türk dizi oyuncusu
- 1973 - Brian Austin Green, Amerikalı oyuncu
- 1976 - Marco Di Vaio, İtalyan eski millî futbolcu
- 1976 - Juan Francisco Garcia, İspanyol futbolcu
- 1976 - Gabriel Jesus Iglesias, Amerikalı komedyen ve oyuncu
- 1976 - Jim Jones, Amerikalı hip hop sanatçısı
- 1976 - Diane Kruger, Alman model ve aktris
- 1977 - Canan Ergüder, Türk oyuncu
- 1977 - Lana Parrilla, Amerikalı oyuncu
- 1979 - Alexander Frei, İsviçreli eski millî futbolcu
- 1980 - Bruno Mbanangoyé Zita, Gabonlu futbolcu
- 1981 - Alou Diarra, Fransız futbolcu
- 1982 - Melis Birkan, Türk dizi ve sinema oyuncusu
- 1982 - Sinan Sofuoğlu, Türk motosiklet yarışçısı (ö. 2008)
- 1985 - Burak Yılmaz, Türk futbolcu
- 1986 - David Abraham, Arjantinli futbolcu
- 1988 - Shkëlzen Gashi, İsviçreli futbolcu
- 1989 - Alisa Kleybanova, Rus tenisçisi
- 1990 - Damian Lillard, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1991 - Danilo, Brezilyalı millî futbolcu
- 1991 - Derrick Favors, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1992 - Wayde van Niekerk, Güney Afrikalı atlet
- 1993 - Ömer Arslan, Türk futbolcu
- 1994 - Pelin Bilgiç, Türk basketbolcu
- 1995 - Elyar Fox, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
- 2002 - Samuel Asoma, Belçikalı futbolcu
15 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
15 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
15 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
15 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
15 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 15 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
15 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
15 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
15 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
15 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 15 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.