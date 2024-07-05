15 Temmuz hangi burç? 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 15 Temmuz hangi burç sorusu ise 15 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 15 Temmuz hangi burç? İşte 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

15 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 15 Temmuz hangi burç? İşte 15 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

15 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

15 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

15 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

15 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 15 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 15 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 15 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 15 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

15 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

980 - Ichijō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 66. imparatoru (ö. 1011)

1606 - Rembrandt, Hollandalı ressam ve baskı ustası (ö. 1669)

1738 - Jacques-André Naigeon, Fransız sanatçı ve ateist filozof (ö. 1810)

1779 - Clement Clarke Moore, Amerikalı şair (ö. 1863)

1798 - Aleksandr Gorçakov, Rus diplomat ve devlet insanı (ö. 1883)

1848 - Vilfredo Pareto, İtalyan iktisatçı ve sosyolog (ö. 1923)

1892 - Walter Benjamin, Alman filozof, edebiyat eleştirmeni, kültür tarihçisi ve estetik kuramcısı (ö. 1940)

1899 - Remzi Oğuz Arık, Türk arkeolog, yazar ve politikacı (ö. 1954)

1904 - Rudolf Arnheim, Alman-ABD'li yazar, sanat ve film kuramcısı ve algısal psikolog (ö. 2007)

1914 - Howard Vernon, İsviçreli oyuncu (ö. 1996)

1915 - Albert Ghiorso, Amerikalı bir nükleer fizikçidir (ö. 2010)

1917 - Nur Muhammed Tereki, Peştun asıllı Afgan siyasetçi (ö. 1979)

1918 - Bertram Neville Brockhouse, Kanadalı fizikçi. 1994 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü (ö. 2003)

1919 - Iris Murdoch, İrlandalı yazar ve filozof (ö. 1999)

1921 - Robert Bruce Merrifield, Amerikalı biyokimyager, akademisyen ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2006)

1922 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi (ö. 2018)

1923 - İsmet Güney, Kıbrıs Türkü ressam ve karikatürist (ö. 2009)

1925 - D. A." Pennebaker, Amerikalı belgesel film yapımcısı, yönetmen ve yazardır (ö. 2019)

1926 - Leopoldo Castelli, Arjantinli general ve devlet adamı (ö. 2003)

1926 - Raymond Gosling, Maurice Wilkins ve Rosalind Franklin ile birlikte DNA'nın yapısını keşfeden Britanyalı bilim insanı (ö. 2015)

1927 - Nan Martin, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusudur (ö. 2010)

1927 - Carmen Zapata, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)

1928 - Carl Woese, Amerikalı bir mikrobiyolog (ö. 2012)

1930 - Jacques Derrida, Fransız filozof (ö. 2004)

1931 - Clive Cussler, Amerikalı romancı (ö. 2020)

1932 - Arjan Adarov, Altay yazar (ö. 2005)

1933 - Guido Crepax, İtalyan çizgi romancı, yazar, grafik sanatçısı (ö. 2003)

1934 - Harrison Birtwistle, Britanyalı opera ve klasik batı müziği bestecisi (ö. 2022)

1934 - Eva Krížiková, Slovak aktris (ö. 2020)

1935 - Ken Kercheval, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1937 - Waylon Jennings, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2002)

1939 - Yılmaz Köksal, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)

1939 - Aníbal Cavaco Silva, Portekiz siyasetçi

1940 - Robert Winston, İngiliz politikacı

1943 - Jocelyn Bell Burnell, Kuzey İrlandalı astrofizikçi

1944 - Jan-Michael Vincent, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2019)

1945 - David A. Granger, Guyanalı emekli asker ve siyasetçi

1946 - Achim Mentzel, Alman müzisyen ve oyuncu (ö. 2016)

1946 - Hassanal Bolkiah, Brunei Sultanlığı'nın 29. Sultanı

1946 - Linda Ronstadt, Amerikalı kadın rock yıldızı

1947 - Roky Erickson, Amerikalı rock şarkıcısı, söz yazarı, armonika sanatçısı ve gitarist (ö. 2019)

1948 - Sümer Tilmaç, Türk oyuncu (ö. 2015)

1949 - Carl Bildt, İsveçli siyasetçi ve diplomat

1949 - Hilmi Güler, Türk siyasetçi

1949 - Trevor Charles Horn, İngiliz pop müziği kayıt prodüktörü, şarkı yazarı, müzisyen ve şarkıcı

1949 - Muhammed bin Raşid el-Mektum, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı

1949 - Richard Russo, Amerikalı romancı, kısa öykü yazarı, senarist ve öğretmen

1951 - James George Janos, Amerikalı aktör, profesyonel güreşçi, siyasetçi ve yazar

1952 - Terry O'Quinn, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi

1953 - Jean-Bertrand Aristide, Haitili politikaci

1953 - Alicia Bridges, Amerikalı şarkıcı

1954 - Georgios Kaminis, Yunan Amerikan parlamenter ve anayasa hukuku profesörü

1954 - Mario Kempes, Arjantinli futbolcu

1955 - Cevdet Şekerbegoviç, Boşnak futbolcu

1955 - Harun Kolçak,Türk pop şarkıcısı (ö. 2017)

1956 - Ian Curtis, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1980)

1956 - Joe Satriani, Amerikalı gitarist

1958 - Bergen, Türk şarkıcı (ö. 1989)

1958 - Tyberii Korponai, Sovyet-Ukraynalı futbolcu (ö. 2021)

1959 - Vincent Lindon, Fransız oyuncu

1961 - Jean-Christophe Grangé, Fransız polisiye yazarı

1961 - Forest Whitaker, Amerikalı oyuncu

1962 - Metin Özülkü, Türk müzisyen

1962 - Settar Tanrıöğen, Türk sinema ve dizi film oyuncusu

1963 - Brigitte Nielsen, Danimarkalı aktris, model ve şarkıcı

1964 - Galyn Görg, Amerikalı oyuncu ve dansçı (ö. 2020)

1968 - Deniz Arcak, Türk şarkıcı

1970 - Tarkan Gözübüyük, Türk bas gitarist

1972 - İnci Türkay, Türk dizi oyuncusu

1973 - Brian Austin Green, Amerikalı oyuncu

1976 - Marco Di Vaio, İtalyan eski millî futbolcu

1976 - Juan Francisco Garcia, İspanyol futbolcu

1976 - Gabriel Jesus Iglesias, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1976 - Jim Jones, Amerikalı hip hop sanatçısı

1976 - Diane Kruger, Alman model ve aktris

1977 - Canan Ergüder, Türk oyuncu

1977 - Lana Parrilla, Amerikalı oyuncu

1979 - Alexander Frei, İsviçreli eski millî futbolcu

1980 - Bruno Mbanangoyé Zita, Gabonlu futbolcu

1981 - Alou Diarra, Fransız futbolcu

1982 - Melis Birkan, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1982 - Sinan Sofuoğlu, Türk motosiklet yarışçısı (ö. 2008)

1985 - Burak Yılmaz, Türk futbolcu

1986 - David Abraham, Arjantinli futbolcu

1988 - Shkëlzen Gashi, İsviçreli futbolcu

1989 - Alisa Kleybanova, Rus tenisçisi

1990 - Damian Lillard, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1991 - Danilo, Brezilyalı millî futbolcu

1991 - Derrick Favors, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1992 - Wayde van Niekerk, Güney Afrikalı atlet

1993 - Ömer Arslan, Türk futbolcu

1994 - Pelin Bilgiç, Türk basketbolcu

1995 - Elyar Fox, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

2002 - Samuel Asoma, Belçikalı futbolcu

15 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

15 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

15 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

15 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

15 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 15 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

15 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

15 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

15 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

15 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 15 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.