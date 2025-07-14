15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz 2025'te kargo çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Salı gününe denk gelmesi sebebiyle 15 Temmuz kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da kargo çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz 2025 Salı günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargo çalışıyor mu?

15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü kargolar açık olmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle kargolar ve kamu kurumları kapalı olacak.

15 TEMMUZ 2025'TE KARGO ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da kargolar çalışmaz. Kargo işlemi olan yurttaşlarda işlerine 16 Temmuz Çarşamba günü devam edebilecekler.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: