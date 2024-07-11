15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kargo işlemi olan yurttaşlar 15 Temmuz kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 15 Temmuz günü için 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl Pazartesi günü olması sebebiyle 15 Temmuz kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz Pazartesi günü olacak Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu?

15 TEMMUZ KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü kargolar açık olmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle kargolar ve kamu kurumları kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz günü 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da kargolar çalışmaz. Kargo işlemi olan yurttaşlarda işlerine 16 Temmuz Salı günü devam edebilecekler.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: