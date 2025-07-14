15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz 2025'te noter çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu yıl Salı gününe denk gelmesi sebebiyle 15 Temmuz noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da noter çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz 2025 Salı günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz'da noter çalışıyor mu?

15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü noterler açık olmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.

15 TEMMUZ 2025'TE NOTER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz günü Demokrasi ve Millî Birlik Günü olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 16 Temmuz çarşamba günü devam edebilecekler.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: