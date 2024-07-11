15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde noterde işlemi olan yurttaşlar 15 Temmuz noterler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 15 Temmuz günü için 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün bu yıl Pazartesi günü kutlanması sebebiyle 15 Temmuz noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz Pazartesi günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu?

15 Temmuz noterler açık mı?

15 Temmuz Pazartesi günü noterler açık olmayacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz günü 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. Resmi tatil günlerinden biri olan 15 Temmuz'da noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 16 Temmuz Salı günü devam edebilecekler.

2024 Resmi Tatil günleri

2024 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: