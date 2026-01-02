15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücretleri 2026 | Boğaziçi Köprüsü Motor, Otomobil, Minibüs Ücretleri

İstanbul trafiğinin simge noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için 2026 yılı geçiş ücretleri netleşti. Kamuoyunda hâlâ yaygın olarak Boğaziçi Köprüsü geçiş ücretleri 2026 şeklinde aranan yeni tarife, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yaptığı açıklamayla resmiyet kazandı. Peki Boğaziçi Köprüsü motor, otomobil ve minibüs geçiş ücreti ne kadar?

KGM’DEN 2026 KÖPRÜ ÜCRETLERİ AÇIKLAMASI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, KGM sorumluluğunda bulunan köprüler ile Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketlerce işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2026

Boğaziçi Köprüsü olarak da bilinen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçiş ücretleri araç sınıfına göre belirleniyor. 2026 yılı için uygulanacak resmi tarife aşağıda yer alıyor.

Araç Sınıfı Araç Tipi Köprü Geçiş Ücreti (TL) 1. Sınıf Aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar (otomobil) 59,00 TL 2. Sınıf Aks aralığı 3.20 m’den büyük iki akslı araçlar (minibüs) 75,00 TL 3. Sınıf 3 akslı her türlü araç 168,00 TL 4. Sınıf 4 ve 5 akslı her türlü araç 333,00 TL 5. Sınıf 6 ve üzeri akslı araçlar 440,00 TL 6. Sınıf Motosiklet 25,00 TL

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ GÜNDÜZ VE GECE GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında Boğaziçi Köprüsü gündüz ve gece geçiş ücreti geliyor. 2026 tarifesine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde günün saatine bağlı bir ücret farkı bulunmuyor.

Belirlenen köprü geçiş ücretleri günün 24 saati boyunca aynı şekilde uygulanıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ÜCRETLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa ve Anadolu Yakası arasında en yoğun kullanılan geçişlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, her gün yüz binlerce araca hizmet veriyor. Bu nedenle Boğaziçi Köprüsü geçiş ücreti 2026 düzenlemesi, İstanbul’da yaşayan sürücüler açısından büyük önem taşıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü otomobil geçiş ücreti 2026 ne kadar?

2026 yılı itibarıyla otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 59 TL’dir.

Boğaziçi Köprüsü minibüs geçiş ücreti ne kadar?

Aks aralığı 3.20 metreden büyük iki akslı araçlar yani minibüsler için geçiş ücreti 75 TL olarak uygulanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosiklet ücreti 2026 ne kadar?

Motosikletler için köprü geçiş ücreti 25 TL olarak belirlendi.

Boğaziçi Köprüsü’nde gece indirimi var mı?

Hayır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gündüz ve gece tarifesi aynıdır, indirim uygulanmamaktadır.

KGM tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri 2026 yılı için kesinleşti. Motor, otomobil ve minibüs kullanıcılarını kapsayan yeni tarife, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.