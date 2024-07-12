15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusu başta büyük şehirlerde yaşayan yurttaşlar olmak üzere pek çok kişinin gündeminde. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusu araştırılıyor. Önceki ulusal ve dini bayramlarda Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz olarak yurttaşların kullanımına açık olduğu duyurulmuştu. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu gündeme getiriyor. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz olarak kamu kullanımına açılmıştı. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

15 TEMMUZ'DA ANKARA'DA METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada 15 Temmuz Pazartesi günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olduğunu duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz'da Başkentray metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA METRO, METROBÜS VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT yaptığı açıklamada 15 Temmuz Pazartesi günü kutlanacak olan Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde toplu ulaşım araçlarının kişiselleştirilmiş kart kullananlara ücretsiz olduğunu duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

15 TEMMUZ'DA İZMİR'DE METRO, İZBAN VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. Önceki bayramlarda ücretsiz olduğu duyurulan İzmir'de toplu taşımanın bu bayramda da ücretsiz olacak. Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz'da İZBAN hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.