15 Temmuz’da bazı toplu taşıma seferlerinin ücretsiz olması kararı Resmi Gazete’de

15 Temmuz’da bazı toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak.

15 Temmuz'da bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre "15 Temmuz Milli Birlik Günü" nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.