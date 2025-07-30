15 ülkeden Filistin devletini tanıma çağrısı

Fransa, İspanya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 15 ülke, Filistin devletinin tanınması için çağrıda bulundu.

15 ülkenin dışişleri bakanları, Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında New York'ta düzenlenen konferansın ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "İsrail ve Filistin’in, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarıyla uyumlu şekilde yan yana barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm vizyonuna olan sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz; ayrıca Gazze Şeridi’nin Batı Şeria ile Filistin Yönetimi çatısı altında birleşik yönetimi yoluyla birleştirilmesinin önemine vurgu yapıyoruz" denildi.

Gazze'de ateşkes çağrısı da yapılan bildiride, "Derhal bir ateşkes, Hamas’ın tüm rehinelerinin koşulsuz ve derhal serbest bırakılması ve engelsiz insani yardım erişiminin sağlanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, "Gazze’deki yüksek sivil can kayıpları ve insani durum karşısında derin endişemizi dile getiriyor ve Birleşmiş Milletler’in ve ilgili kurumların insani yardımların kolaylaştırılmasındaki rolüne dikkat çekiyoruz" vurgusu yapıldı.

ÇAĞRI YAPAN ÜLKELER

Bildiride imzası olan ülkeler şöyle: Andorra, Avustralya, Kanada, İspanya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, çağrı metnini sosyal medya hesabından yayımlayarak, "Fransa, New York'ta 14 diğer ülkeyle birlikte ortak bir çağrı yaptı: Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olduğumuzu ifade ediyor ve henüz bunu yapmamış olan ülkeleri bize katılmaya davet ediyoruz" dedi.