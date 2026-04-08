15. Uluslararası Alaçatı Ot Festivali, İzmir'de tanıtıldı: 'Köklerden Dünyaya' yolculuk başlıyor

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan ve ilk kez “uluslararası” statü kazanan Alaçatı Ot Festivali’nin İzmir lansmanı, Arkas Sanat Alaçatı’da Monreve Patisserie gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. “Köklerden Dünyaya” temasıyla 20–26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festival, bu yıl kapılarını hem Türkiye’ye hem de tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor.

Lansmanda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalin 15 yıl önce yerel üreticilerin, kadınların ve bölge halkının dayanışmasıyla doğduğunu vurgulayarak, bugün uluslararası bir marka hâline gelmesinin ortak emeğin sonucu olduğunu ifade etti. Denizli, Worldchefs (Dünya Şefler Birliği) ile yapılan iş birliği ve akreditasyon süreci sayesinde festivalin küresel gastronomi sahnesine taşındığını belirtti.

Bu yıl ilk kez 6 güne çıkarılan festivalin ilk üç günü tamamen gastronomiye ayrıldı. Profesyonel şeflerin yanı sıra üniversite, lise ve çocuk kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek. 23 Nisan kapsamında minik şefler de profesyonel şeflerle birlikte mutfağa girerek yarışmalara katılacak. 13 farklı ülkeden yaklaşık 50 şefin katılımıyla gerçekleşecek uluslararası yarışmalarda, yerel otlarla hazırlanan özgün tarifler ön plana çıkacak. Festivalin ikinci bölümünde ise geleneksel etkinlikler devam edecek. Festivalin geleneksel kortejinde bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar kostümleriyle yer alacak, bu yıl ilk kez “en iyi kostüm” yarışması gerçekleştirilecek. Nil Karaibrahimgil, Mert Demir ve Şevval Sam gibi sanatçıların konserleriyle festival, Alaçatı sokaklarına yayılacak. Ayrıca yoga, pilates, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Festivalin bu yılki temasıyla uyumlu olarak seçili ot “körmen” oldu. Yerel işletmelerin ve şeflerin körmen otu ile geliştirdiği özgün tarifler, restoran menülerinde ve festival alanında ziyaretçilere sunulacak.

YEREL ÜRETİM VE DAYANIŞMA VURGUSU

Denizli, festivalin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda üreticiden esnafa kadar geniş bir ekosistemi harekete geçiren bir dayanışma modeli olduğunu belirtti. Otellerin, esnafın ve üreticilerin aylar öncesinden hazırlıklara başladığını ifade eden Denizli, Alaçatı Ot Festivali’nin bölge ekonomisine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yapılan ölçümlere göre festivalin yaklaşık 560 milyon TL ekonomik hacim oluşturduğunu hatırlatan Denizli, bu etkinliğin özellikle sezon dışı dönemde esnaf ve üretici için “can suyu” niteliğinde olduğunu söyledi. Ayrıca festivalin yalnızca Alaçatı ile sınırlı kalmayıp Çeşme genelinde ekonomik hareketlilik yarattığını belirten Denizli, tur rotalarına Çeşme merkezinin de dahil edilmesiyle bu etkinin daha da yaygınlaştığını ifade etti.