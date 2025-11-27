15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Bu yıl 15. kez "Herkes İçin Adalet" ilkesiyle sinemaseverlerle buluşan "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" İstanbul'da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivalin sinema yoluyla hukuk ve adalete ilişkin sorunları gündeme getirdiğini söyledi.

Sözüer, bu yıl da dünyada çok ağır insan hakları ihlalinin yaşandığına işaret ederek, hukukun ve adaletin etkin gündem maddesi olması gerektiğini, festivalin de bu amaçla "Herkes İçin Adalet" ilkesiyle hukuk ve sinema dünyasını buluşturduğunu ifade etti.

Konuşmasında Filistin'e de yer veren Sözüer, şunları dile getirdi:

"Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin'de uzun yıllardır süregelen işgal ve abluka, Gazze'de on binlerce insanın imhası sürüyor. Sadece insanların yaşamları değil, yaşama dair her şeyi yok ediliyor. Savaşlar, ciddi biçimde artan silahlanma, eşitsizlikler ve adaletsizlikler umutları kırıyor ama dünyanın dört bir yanından cesur milyonlarca kişi, Sumud Filosu'yla hak ve özgürlüklere sahip çıkabiliyor."

Festivalin direktörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Bengi Semerci de "Adalet, herkesin istediği ama aynı zamanda herkesin korktuğu bir kelime. Bu festivalde onu öğrendik. İlk yılımızdan beri herkes için adalet diyoruz" dedi.

ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Açılış töreninde oyuncu Rüçhan Çalışkur ve yönetmen Wang Xiaoshuai'ye "Sinema Onur Ödülü" takdim edildi.

Xiaoshuai, ödülü aldıktan sonra film yapmanın bir kaçış yolu olduğu yorumunu yaparak, "Film yaparken gerçeklikten, yalnızlıktan ve korkudan kaçmanın ve kurtulmanın çok iyi bir yolu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda film yaparken bu sevgiye, barışa, adalete ve özgürlüğe ulaşmak için çok güçlü bir silah. Yani film karanlığın içinden gelen bir ışıktır" diye konuştu.

Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ise festival kapsamında "Akademik Onur Ödülü"nü aldı. Gazzeli yönetmen Rashid Mashrawi'ye de "Adalet Savunucusu Ödülü" takdim edildi.

Mashrawi, konuşmasında, "Kendi adıma bu festivalle aynı gemideymişiz gibi hissediyorum. Çünkü ben de yıllardır birçok filmde, birçok ülkede sadece adalet, özgürlük ve insan hakları arıyorum. Dolayısıyla bu ödül, benim için daha fazlasını katacak, beni sadece devam etmeye teşvik edecek, sorumluluk katacak" ifadelerini kullandı.

"Sinemaya Katkı Ödülü" ise görüntü yönetmeni Yorgos Arvanitis ile Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'ne verildi.

AÇILIŞ FİLMİ "İLAHİ KOMEDYA"

Törende ayrıca yönetmenliğini Ali Asgari'nin üstlendiği, prömiyeri Venedik Film Festivali'nde gerçekleşen "İlahi Komedya" filmi izleyicilerle buluştu.

Bu yılki festivalde 35 ülkeden 40 film, İBB Beyoğlu Sineması, Pera Salonu, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi'nde gösterilecek.

"Adalet" konulu filmleri seyirciyle buluşturarak sinema, hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimlerinin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile birlikte geniş bilimsel bir tartışma platformu oluşturan festivalde, bu yılki Uluslararası Akademik Program'ın da teması "Yaşam Hakkı" olarak belirlendi.

Festival, 2 Aralık'ta sona erecek.