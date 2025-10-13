15. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Onur Ödülleri ve Sinemaya Katkı Ödülleri belli oldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl 27 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında 15. kez “Herkes İçin Adalet” ilkesiyle sinemaseverlerle buluşacak.

Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenlenen, program danışmanlığını Alin Taşçıyan’ın üstlendiği festivalde her yıl olduğu gibi film gösterimlerine akademik program ve film seçkisinden yola çıkıp gündemin nabzını tutan VisionIst etkinlikleri eşlik edecek.

Adalet konulu filmleri seyirci ile buluşturarak sinema, hukuk, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimlerinin temsilcileri ve Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte geniş bilimsel bir tartışma platformu oluşturan festivalde, bu yılki Uluslararası Akademik Program için “Yaşam Hakkı” temasını belirledi.

SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde bu yıl Sinema Onur Ödülü oyuncu Rüçhan Çalışkur ve yönetmen Wang Xiaoshuai’ye verilecek.

1979 yılında Devlet Tiyatroları’nda adım atan Rüçhan Çalışkur, 2002 yılında Unutma Beni adlı diziyle ilk kez kamera önüne geçti. Hemen ardından Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği Bulutları Beklerken filmiyle 23. İstanbul Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. Yılanların Öcü, Avlu, Sen Anlat Karadeniz, Bir Gece Masalı gibi dizilerde rol aldı. Cemal Şan’ın yönettiği Türkan (2011), Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yönettiği Zenne (2012), Erdem Tepegöz’ün yönettiği Zerre (2012), Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği Borç (2018) ve Şafak Bal’ın yönettiği Abimm (2019) gibi birçok sinema filmde de rol aldı.

Çalışkur, Ragıp Türk’ün yönettiği 2019 yapımı kısa film Tor ile Uluslararası Delhi Kısa Film Festivali’nde En İyi Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. Bir yandan tiyatro sahnesine hiç ara vermeyen Çalışkur, 5. Afife Tiyatro Ödüllerinde Leenane’in Güzellik Kraliçesi oyunuyla Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü aldı.

1993 yılında yönettiği ilk filmi Günler / The Days ile Çin bağımsız sinemasına yeni bir soluk getiren Wang Xiaoshuai, 30 yılı aşkın kariyerine 15 uzun metraj film sığdırdı.

Kendine özgü tarzı, insancıl yaklaşımı ve bağımsız ruhuyla filmleri, üç büyük uluslararası film festivalinde sekiz kez resmi seçkilere girdi ve altı kez ana yarışma bölümüne seçildi: So Close to Paradise, 1999 Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde gösterildi. Pekin Bisikleti / Beijing Bicycle, 2001 Berlin Film Festivali Jüri Büyük Ödülü Gümüş Ayı ve En İyi Genç Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Şangay Düşleri / Shanghai Dreams, 2005 Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü alırken, Aşka Güveniyoruz / In Love We Trust 2008’de Berlin Film Festivali’nden En İyi Senaryo Gümüş Ayı ve Özel Başarı Ödülü ile döndü. Chongqing’de Hüzün / Chongqing Blues, 2010 Cannes’da Altın Palmiye için yarıştı ve Çin Film Yönetmenleri Derneği tarafından Yılın Yönetmeni dalında aday gösterildi. Kızıl Amnezi / Red Amnesia, 2014 Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarıştı. 2019 tarihli Elveda Oğlum / So Long, My Son, 2019 Berlin Film Festivali’nde En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu Gümüş Ayı ödüllerini kazandı. 2022’de çektiği The Hotel, Toronto ve Roma film festivallerinde gösterildi. En yeni filmi Above the Dust, 2024 Berlinale Generation Kplus’ta prömiyerini yapan yönetmen Çin sinemasında Altıncı Kuşak’ın en önemli temsilcilerinden biri olarak haklı bir şöhret ve başarı kazandı.

SİNEMAYA KATKI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Sinemaya Katkı Ödülü görüntü yönetmeni Yorgos Arvanitis'e verilecek.

1970 yılında Theo Angelopoulos’un ilk uzun metrajlı filmi Yeniden Yapılanma / Reconstruction Yunanistan sinemasında yeni bir dönem açtı. Ülkenin en karanlık dönemlerine ışık tutar ve toplumsal dönüşümlere tanıklık ederken sinema sanatının da doruklarına çıkan, Cannes dahil en prestijli festivallerde gösterilen filmler peş peşe geldi: 36 Günleri / Days of ’36 (1972), Kumpanya / Traveling Players (1975), Avcılar / The Hunters (1977), Büyük İskender / Alexandre the Great (1980), Kitera’ya Yolculuk / Voyage to Kythira (1984), Arıcı / Beekeeper (1986), Puslu Manzaralar / Landscape in the Mist (1988), Leyleğin Geciken Adımı / The Suspended Step of the Stork (1991), Ulis’in Bakışı / Ulysess’ Gaze (1995).

1977’de Michail Cacoyannis’in Oscar’a aday gösterilen Iphigenia, Pantelis Voulgaris’in cunta dönemine dair klasiği Taş Yıllar / Stone Years (1985) bunlardan sadece ikisi. 1991 yılında Fransa’ya yerleşen Arvanitis, feminist yönetmen Catherine Breillat ile verimli bir işbirliği yaptı. Romans / Romance (1999), Kızkardeşim / Fat Girl (2001), Metres / The Last Mistress (2007). Arvanitis, Costa-Gavras, Volker Schlöndorff, Amos Gitai, Radu Mihaileanu, Frederick Wiseman, Marco Bellocchio, Dardenne Biraderler, Manuel Pradal gibi uluslarararası üne sahip yönetmenlerle işbirliği yaptı ve onlarca ödül kazandı.

Bu yıl Türkiye’den Sinemaya Katkı Ödülü, 20 yıldır çizgisini koruyan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’ne veriliyor. 2006 yılından bu yana “Üretin, Gösterelim!” diyerek yola çıkan, tüm gösterimlerini dayanışma temelinde sürdüren, işçi sınıfının, emekçilerin ve toplumun görünmeyen hikâyelerini beyaz perdeye taşıyan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali her yıl 1–8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenleniyor. Ardından, Türkiye’nin farklı şehirlerinde izleyiciyle buluşmaya devam eden Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, sinemaya ve emeğe yaptığı uzun soluklu katkılar nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

ADALET SAVUNUCUSU ÖDÜLÜ

Festival bu yıl Gazzeli yönetmen Rashid Mashrawi’ye Adalet Savunucusu Ödülü takdim edecek.

Ailesi İsrail saldırıları nedeniyle 1962 yılında Hayfa’dan kaçmak zorunda kaldığı için Gazze Şeridi’ndeki Şati mülteci kampında doğup büyüyen Rashid Masharawi, bugün Filistin halkının kültür-sanat alanındaki en önemli hak savunucularından biri olarak saygı görüyor. Kurduğu Masharawi Fonu ile bağış toplayarak, eğitim vererek Gazzeli sinemacıların ‘içeriden’ filmler üretmelerine olanak sağlıyor.

AKADEMİK ONUR ÖDÜLÜ

14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Onur Ödülü bu yıl, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’ya takdim edilecek.

AÇILIŞ TÖRENİ 26 KASIM'DA

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım’da düzenlenecek açılış töreninin ardından Ali Asgari’nin Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde prömiyerini yapan İlahi Komedya / Divine Comedy adlı filminin gösterimiyle başlayacak.

Film, İran’da filmleri yasaklı olan yönetmen Bahram ile yapımcısı Sadaf’ın filmlerini gizlice göstermek için çıktığı yolculukta karşılaştığı engelleri ve uygulanan sansürü absürd bir mizahla anlatıyor. Filmde gerçek hayatta da sansürle mücadele eden yönetmenler Bahram ve Bahman Ark ile 13. Suç ve Ceza Film Festivali’nde En İyi Film seçilen oyuncusu olduğu Fani Dizeler / Terrestrial Verses filmiyle Cannes Film Festivali’ne katıldığı için İran’da çalışması yasaklanan Sadaf Asgari kendilerinden esinlenen karakterleri canlandırıyor.