15 yaş altı çocuklara sosyal medyanın yasaklanmasını içeren rapor komisyonda kabul edildi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Derya Yanık başkanlığında toplandı. Toplantıda, alt komisyonun hazırladığı "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" başlıklı rapor tartışılarak, kabul edildi.

Derya Yanık, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal medya hesabından raporla ilgili paylaşımda bulundu. Yanık, “Bu değerlendirme ve tesbitlerin gerek TBMM Genel Kurulunda yapacağımız yasama çalışmalarında, gerekse ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarında faydalı olmasını umud ediyorum. Raporumuz, geleceğimizin teminatı, gözümüzün nuru çocuklarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun hazırladığı rapor şu başlıklardan oluştu:

18 yaş altındaki çocukların internetinin belli saatlerde sınırlandırılması, sosyal medyanın 15 yaşını doldurana kadar hizmet sunmaması,

Yaş doğrulama ve içerik denetimi mekanizmalarının etkin şekilde uygulanması, yaş doğrulama sistemlerinin tüm dijital hizmetler bakımından zorunlu hale getirilmesi,

İhtiyaç duyulması halinde, çocukların kullandığı teknolojik cihazlara yönelik olarak 18 yaşına kadar 'çocuk hattı' benzeri SIM kart uygulamalarının hayata geçirilmesi,

Dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri, diğer ülkelerin mücadele örnekleri ve çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tespit ve öneriler,

Fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri açısından ortaya çıkan riskler, çocuklara yönelik gelen ve gelebilecek olan her türlü tehditten koruma,

Ulusal ve uluslararası alanda dijital dünyada çocuklara yönelik riskler, siber ortamdaki istismar, mahremiyet ihlali ve bağımlılık gibi tehditlerden koruyacak, ebeveynlere hak arama yollarını anlaşılır biçimde sunacak çocuğun üstün yararı odaklı bir mekanizma,

Çocukların kişisel görüntülerinin, kamu kurumları dahil olmak üzere dijital platformlarda izinsiz ve kontrolsüz şekilde paylaşılmasını önleyecek hükümler,

Çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği bağımlılık, siber zorbalık ve istismar risklerine karşı erken müdahale ve farkındalık çalışmalarının aktif ve etkin bir şekilde yürütülmesi.

Mevcut denetim yapısının "çocuk hakları" odağında güçlendirilmesi ve çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği tehdit ve suç türlerine yönelik uzmanlaşmış birimler oluşturulması.