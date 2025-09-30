15 yaş altına düştü

Haber Merkezi

Yeşilay'ın raporu kumar ve sanal kumar salgınının geldiği endişe verici boyutu gözler önüne serdi. “Türkiye Kumar Raporu”na göre Türkiye’de kumar ve sanal kumara başlama yaşı çocuklara kadar düştü. 26 kentte 36 bin 334 kişi ile yapılan çalışmadan elde edilen verilere göre, 2025 yılında Türkiye’de 15 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 10,1’i hayatlarında en az bir kez kumar oynadı.

6,8 MİLYON KİŞİ OYNADI

Bu oran dünya genelinde tahmin edilen yaygınlıktan düşük olmakla birlikte Türkiye nüfusu dikkate alındığında yaklaşık 6,8 milyon kişinin hayatında en az bir kez kumar oynadığına işaret ediyor. Kumar oynama davranışının Türkiye'de ve dünyadaki eğilimlere paralel olarak özellikle Kovid-19 pandemisinin meydana geldiği 2019-2020 yılından itibaren ivme kazandığı da raporda altı çizilen önemli noktalardan biri.

SANAL AĞLARA DİKKAT

Son 30 gün içinde kumar oynadığını ifade eden yüzde 6,6’lık kesim internet üzerinden yasa dışı bahis oynadıklarını ve yasa dışı bahsi çoğunlukla akıllı telefonları üzerinden oynadıklarını belirtti. Yasa dışı bahis oynama 15-24 yaş aralığındaki gençlerde diğer yaş gruplarına göre daha yaygın. Hayatlarında en az bir kez kumar oynamış bireylerin kişilerin yüzde 71’i 15-24 yaş arasında, yüzde 19’u ise 25-34 yaş arasında ilk defa kumar oynadığını ifade etti.

Kumara başlama yaş aralığı ise şöyle:

• Yüzde 3,3: 15 yaş altı

• Yüzde 71,2: 15-24 yaş

• Yüzde 19,4: 25-34 yaş

• Yüzde 6,1: Diğer yaşlar

BAĞIMLILIK ARTIYOR

Rapora göre kumar bağımlılığı da artıyor. Buna göre kumar bağımlılığı nedeniyle 2021’de 2 bin 140 olan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvuran kişi sayısı 2022’de 3 bin 444, 2023’te 4 bin 228 ve 2024’te 5 bin 812’ye yükseldi. Kumar bağımlılığı nedeniyle başvuranların sayısı ilk kez 2024'te alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle başvuranların sayısını geçti.

Raporun tanıtım toplantısında yapılan açıklamada toplumsal bir krizle karşı karşıya olunduğu kaydedildi. Kumar bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığını belirtildi. Başlangıçta sosyalleşmek, eğlenmek ya da sorunlardan kaçmak amacıyla oynanan kumarın, zamanla kontrol edilemeyen bir bağımlılığa dönüşebildiğine dikkat çekildi.

Kumar bağımlılığı intihar riskini artırdığı, aile içi şiddet ve boşanmalara zemin hazırladığının belirtildiği açıklamada, "Kontrol edilemeyen oyun davranışları, yalan söyleme, kayıpların peşinden koşma gibi belirtiler başladığında mutlaka profesyonel destek alınmalı" ifadeleri kullanıldı.