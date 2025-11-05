15 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde: Max Dowman tarih yazdı

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta İngiliz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Dowman oyuna 72'nci dakika Leandro Trossard'ın yerine dahil oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Max birçok temasa rağmen çok iyi bir oyun ortaya koydu. 15 yaşında bir oyuncu için daha zor bir organizasyon yok. Herkesin gözü onun üzerindeyken faul almayı başardı, oyunu rahatlattı. Harika bir oyun ortaya koydu, müthiş bir futbolcu" diye konuştu.

ARSENAL 8 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Öte yandan Arsenal dün üst üste 10'uncu galibiyetini elde ederek kalitesini ortaya koydu. Son sekiz maçında gol yemeyen Kuzey Londra temsilcisi özlediği şampiyonluğa ve Şampiyonlar Ligi başarısına bu sezon hiç olmadığı kadar yakın.