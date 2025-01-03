15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yolda bulunmuştu: Anne ve baba gözaltında

Adana’da yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülen 15 yaşındaki çocuğu babasının öldürdüğü, annesinin de konuyu bilip sakladığı öne sürüldü.

Jandarma olayla ilgili baba ve anneyi gözaltına aldı.

Olay, 31 Aralık günü Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yurttaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için adlı tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki R.D. olduğu belirlendi. R.D’nin cenazesi, otopsinin ardından adli tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“BABA ÖLDÜRDÜ İDDİASI”

15 yaşındaki R.D.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu için sürekli ailesi ile tartıştığı olay günü de yine anne ve babasıyla tartıştığı öne sürüldü. Tartışma büyünce çocuğun önce darp edildiği daha sonrada babası tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edildi. Daha sonra ise baba M.D ve annesi S.D. çocuğun kıyafetlerini çıkartıp otomobile koyup başkası öldürdü süsü vermek için yol kenarına attığı öne sürüldü.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar neticesinde baba M.D.’nin cinayeti işlediği anne S.D.’nin ise olayı gizlediği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma akşam saatlerinde ailenin evine yaptığı operasyonla anne ve babayı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Otomobilde ise çocuğun kanına rastlandı.

"ÖLDÜRÜP CENAZESİNE KATILDI"

Anne ve baba çocuğu öldürüp yol kenarına attıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkınca 1 Ocak günü Suluca Mahallesinde yapılan cenaze törenine katıldı. Hiç bir şey olmamış gibi babanın çocuğun toprağa verilmeden önce yıkanmasına da katıldığı öğrenildi.