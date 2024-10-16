15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi 740 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun E. G. (20) idaresindeki 07 EOD 63 plakalı motosiklet ile E.A. (15) idaresindeki 15 ADC 953 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü Harun E.G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza sonrası olay yerinden ayrılan otomobilin sürücüsü E.A. ise polis ekipleri tarafından bulunarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hastaneye kaldırılan Harun E.G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.