15 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör devrildi

Afyonkarahisar’da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. (15) idaresindeki traktör sürüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte B.H. (15) ve F.E. (17) isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.