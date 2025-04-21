15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı

Karaman'da 15 yaşındaki M.N. karın ağrısı şikayetiyle gittiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde düşük yaptı.

Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi.

M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Fotoğraf: İHA

M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.