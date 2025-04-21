15 yaşındaki çocuk hastane tuvaletinde düşük yaptı
Karaman'da karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 15 yaşındaki M.N, tuvalette düşük yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Karaman'da 15 yaşındaki M.N. karın ağrısı şikayetiyle gittiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde düşük yaptı.
Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi.
M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
M.N.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.