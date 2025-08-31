15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren erkeğin 24 suç kaydı varmış!

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş isimli erkek, 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i silahla vurarak katlettikten sonra intihar etti.

Kurtuluş'un, 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde meydana geldi.

Ayberk Kurtuluş tartıştığı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü. Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek intihar etti. Üniversite öğrencisi olmadığı öğrenilen Ayberk Kurtuluş'un üniversitede düzenlenen bir etkinliğe dışardan girdiği aktarılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi.

Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hilal Özdemir'in kafede çalışmak için geldiği, peşinden gelen Ayberk Kurtuluş'un ise eski erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.

Kurtuluş'un, 24 adet suç kaydının olduğu da ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.