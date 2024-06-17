15 yaşındaki kız çocuğu, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü: 1 kişi tutuklandı

İzmir'de 16 yaşındaki U.E.Y., 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan U.E.Y. tutuklanırken, Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evde tartıştığı eski kız arkadaşı 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i 30 yerinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki U.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Hasan Mahallesi'nde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i 30 yerinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki U.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından, babası İ.U.Ç'nin evinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen U.E.Y. (15) ile tartışmış, U.E.Y. kızı bıçaklayarak kaçmıştı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla yakalamış, hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de savcının talimatıyla gözaltına alınmıştı.

U.E.Y'nin ilk ifadesinde, Hacer Çağla Çetinalp'i 30 yerinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki U.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğü için kızı bıçaklayarak kaçtığını söylediği öğrenilmişti.

Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını, annesi ile kalan kızının kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini, çocuklar eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarı çıktığını ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtilmişti.