15 yaşındaki ralli pilotu Can Alakoç, Litvanya Rallisi'nde şampiyon oldu

Türkiye'nin en genç ralli pilotu 15 yaşındaki Can Alakoç, Litvanya Ralli Şampiyonası'nı gençler ve sınıf 4 şampiyonu olarak tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 2008 doğumlu genç rallici Can Alakoç, hafta sonu Litvanya'da Ralli Utena'da büyük bir başarıya daha imza attı.

Rallinin ilk gününü gençler ve sınıf 4 birincisi olarak tamamlayan Can Alakoç, ikinci günü de özellikle son iki etapta yaptığı atakla, tecrübeli rakibinin 0.42 saniye önünde yine sınıf 4 birinciliğini kazandı.

Ay-yıldızlı genç rallici Can, bu sonuçla 2023 Litvanya Ralli Şampiyonası'nda gençler ve sınıf 4 şampiyonu oldu.

Geçen ay 2023 Baltık Ralli Şampiyonası'nda 19 sporcunun yer aldığı sınıf 3'te de birinci olan Can, 7-8 Ekim'de Estonya'da Saaremaa Ralli'de sezonun son yarışına çıkacak.