15 yıl sonra art arda yandı
Haber Merkezi
İklim krizi nedeniyle artan ekstrem hava olayları orman yangınlarını artırıyor. Yalova’nın Armutlu ilçesinde 15 yıldır yanmayan ormanlarda, 8 günde 3 kez art arda yangın çıktı. Kapaklı’daki yangında 1 hektarlık alan, Keçikayalıkları’nda 2,5 hektar, Hayriye köyündeki son yangında ise 25 hektarlık çam ağacından oluşan orman yandı.
Yalova Valisi Hülya Kaya tedbirlerin artırıldığını söyledi. Antalya’nın Akseki ilçesinde Bademli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 30 dekar alan zarar gördü.