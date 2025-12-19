15 yıl sonra kırmızı bülten

Şırnak'ın Cizre İlçesinde 14 Ocak 2025’te 12 yaşında iken katledilen Nihat Kazanhan’ı katleden özel hareket polisi Mehmet Nurbaki Göçmez’in kırmızı bültenle arama kararı, bir buçuk yılın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alındı.

Nerede olduğu belirlenemeyen fail Göçmez hakkında Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Ocak 2024’te kırmızı bültenle arama kararı almıştı. Mahkemenin bu kararına rağmen İçişleri Bakanlığı, arama kararı başlatmamış, bu durumu, “Eksik evrak var” diye gerekçelendirmişti.