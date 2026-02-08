15 yıldır konut yok

Van'da 2011 yılında yaşanan Erciş ve Edremit merkezli depremlerin üzerinden 15 yıl geçti ancak pek çok depremzede hâlâ kalıcı konutlarına kavuşamadı.

Konteynerde kalan yurttaşlar, mağdur edildiklerini söyleyerek yetkililere tepki gösterdi. Yurttaşlar “Seçim bitiyor kimseden bir ses çıkmıyor. Bizi görmüyorlar” dedi.

Konteynerde ailesiyle yaşayan ve hurdacılıkla geçimini sağlayan Ayşe Pulat isimli yurttaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Depremin üzerinden 14-15 yıl geçti. Burada mağdur çok. Gördüğünüz gibi her yer su, çamur, böyle evlerimize giriyor. Küçük kızım 14 yaşında ben 15 yıldır bu konteyner kentte yaşıyorum. Başımızı sokacak bir yuvamız olsun istiyoruz. Oy zamanı geldiği zaman gelip 'Biz size yardım edeceğiz' diyorlar sonra milleti kandırıyorlar. Kimseye yardım etmiyorlar. Depremden sonra kaç defa ev için adımızı yazdık bize ev vermediler. Bir gelirimiz yok, bir imkânımız yok. Gerçekten zor durumdayız.”

‘BU DURUMDA KİM YAŞAR?’

Sevcan Pala adlı depremzede ise "Birkaç defa gelip gittiler. Hiçbir şey yaramıyor. Hiç kimse halimizi görmüyor. Devletten yardım istiyoruz. Yani ev istiyoruz. Bu durumda kim yaşar? Herkes gelip geçiyor. Biz söylüyoruz ama buradan gittikten sonra kimse arkasına bile bakmıyor. Seçime yakın bize gelenler, 'Tandır yapacağız, ev yapacağız' diyorlar. Seçim bitiyor kimseden bir ses çıkmıyor " dedi.