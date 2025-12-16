15 yıllık adalet mücadelesi

Ada Sude ATAK

Manken Aslı Baş’ın Muğla’nın Bodrum ilçesinde 21 Temmuz 2010’da hayatını kaybettiği olaya ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından iş insanı Ahmet Bayer ve oğulları Ahmet Derya Bayer ile Volkan Bayer’in yeniden yargılanmasına bugün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu adına davayı takip eden avukat Evrim İnan, Yargıtay’ın kararını “kıymetli” olduğunu söyledi. İnan, yargılamanın başından itibaren cinsiyetçi bir bakış açısıyla yürütüldüğünü belirterek “Yargılamanın son derece cinsiyetçi yapıldığını düşünüyoruz. Bazı tanıkların dinlenmemesi ve Aslı Baş’ın telefonundaki incelemelerin yapılmaması nedeniyle Yargıtay, eksik bir yargılama yapıldığı gerekçesiyle kararı usulden bozdu” dedi.

Aslı Baş

İNTİHAR SÜSÜ

Baş’ın ölümünü intihar süsü verilen kadın cinayetlerine örnek olarak değerlendiren İnan, şöyle devam etti: “Balkondan ya da yüksekten düşme sonucu intihar süsü verilen kadın cinayeti dosyaları gittikçe artıyor. Bu yıl ilk defa şüpheli kadın ölümleri diğer kadın cinayeti dosyalarından çok daha yüksek bir rakama ulaştı. Aslı Baş da aslında bu yüksekten düşme, atlama gibi adlandırılan bir intihar süsü verilmiş kadın cinayetinin en bilinen örneklerinden biri ülkemizde. On beş senedir süren bir adalet arayışı var.’’

Otopsi raporlarına ve alınan mütalaalara rağmen mahkemenin gerçeğe aykırı tanık beyanlarına dayanarak beraat kararı verdiğini söyleyen İnan, “Kol ve bacaklardaki yaralanmalar, bunun kişinin hür iradesiyle gerçekleşmiş bir atlama olmadığını gösteriyor. Bununla ilgili birden fazla alınmış rapor ve mütalaa var. Ama mahkeme hiçbir şekilde bunları gözetmiş değil. Aaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

2003’te ‘Miss Model Of The World’ (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, Bodrum Yalıkavak Mahallesinde Ahmet Bayer’in villasının 6,5 metre yükseklikteki terasından ‘düşerek’ ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baş’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Bayer hakkında ‘Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme’, oğulları Hakan Sadi ve Volkan Bayer hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan kardeşlerden Volkan Bayer, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu yargılanan Hakan Sadi Bayer de 17 Ocak 2014’te serbest kalmıştı. Davada 9 yıl içinde 3 savcı, 3 farklı mahkeme başkanı değişmişti. Baş’ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dosyayı Yargıtay’a taşımıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği, iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat kararlarını bozmuştu.