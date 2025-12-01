150 gündür tutuklu

Haber Merkezi

Barış Akademisyeni ve feminist psikolog Dr. Aslı Aydemir 150 gündür tutuklu. Aydemir’in arkadaşları yaptıkları açıklamayla, "Aslı Aydemir, 150 gündür, hiçbir hukuki dayanak olmaksızın cezaevinde alıkonuluyor ve özgürlüğünden mahrum bırakılıyor" dedi. Barış Akademisyeni ve feminist psikolog Dr. Aslı Aydemir, şeriatçı sloganlar atan bir erkek güruh tarafından LeMan dergisi binasına gerçekleştirilen saldırı ve yaşanan tartışma esnasında bir polisin yaralanması gerekçe gösterilerek 4 Temmuz günü ev baskınıyla gözaltına alınmış, ardından aynı gün “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Aydemir’in tutuklanmasının üzerinden 150 gün geçti. Aydemir’in arkadaşları yaptıkları açıklamayla arkadaşlarının özgürlüğünü istedi.

HUKUKA AYKIRI

Açıklamada, "24 Kasım haftası itibarıyla hakkında düzenlenen iddianamenin 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ikinci kez reddedildiğini öğrendik. Ancak, CMK’nin ilgili hükümleri açıkça gösteriyor ki, her iki iddianamenin iade kararı da hukuka aykırı. Mahkemenin iade gerekçesi olarak gösterdiği konular (örneğin, yargılama sırasında alınabilecek bilirkişi raporları), esasa ilişkin delillere yönelik konular ve iddianame iadesi kapsamına girmiyorlar. Bu iade kararları, hem Yargıtay içtihatlarına hem de kanun maddelerine açıkça ters düşüyor. Zira Yargıtay kararları, mahkeme tarafından iade gerekçesi olarak öne sürülen hususların hiçbirinin iade sebebi sayılamayacağını net biçimde ortaya koyuyor. Bu hukuka aykırı süreç nedeniyle Aslı’nın duruşma tarihi dahi belirlenmedi.

SAVCI DEĞİŞTİ

Üstelik dosyaya bakan savcı da değiştirildi. Sürecin sürekli sil baştan başlatılması sonucunda arkadaşımız Aslı, şimdi de yeni savcının dosyayı inceleyip yeniden iddianame düzenlemesini beklemek zorunda bırakılıyor. Diğer bir ifadeyle, aradan aylar geçmiş olmasına rağmen hukuki açıdan en ufak bir ilerleme dahi kaydedilmedi. Aslı Aydemir, 150 gündür, hiçbir hukuki dayanak olmaksızın cezaevinde alıkonuluyor ve özgürlüğünden mahrum bırakılıyor" ifadelerini kullandı.